滷味夾什麼最虧？「它」有錢人才能吃 眾認了：從沒夾過
夜市攤位一整排，從頭走到底就有許多滷味攤，不知道要吃什麼時，有眾多品項可選的滷味，就成了相當耐吃的頭號選項，只要滷汁湯底好，滷過的食物美味度大加分。Social Lab社群實驗室分析最受網友熱議的滷味配料，發現在眾多網友心中，買滷味夾肉已是「財富自由」的一種象徵。如果預算不多又想吃飽，豆乾則是必夾高CP食材，主食仍以王子麵最受歡迎。
記者黃韻文/綜合報導
2022-02-15 16:45:58｜2022-02-15 16:56:46
《Social Lab社群實驗室》追蹤近三個月來，關於滷味話題的網路聲量表現，意外發現看起來很冷門的「肉片」，在滷味配料中聲量異常的高，穩坐聲量第一名寶座。網友認為：「沒有點肉就是少了點什麼」、「豬肉片就要吃兩份才夠」。有趣的是，在部份人心中，滷味的火鍋肉片已經變成一道分水嶺，「夾肉之後價格會變很貴」、「買滷味夾肉算是一種財富自由」、「滷味夾肉真的最虧，超少又超貴，有錢人在吃的，我自己從沒夾過」。
至於買滷味必夾的「靈魂配料」清單有哪些？相關主題引發熱烈迴響，被喻為CP值最高的豆製品，包括豆乾、豆腐、豆皮均上榜，網友直指：「豆皮根本經典」、「豆乾便宜又好吃，每次必點」、「豆腐吸收滷汁超級入味」，認為豆類製品是買滷味必夾品項。
不少人則是「滷米血」的忠實粉絲，認為滷過之後的米血口感更柔軟，比起燒烤的米血，滷米血黏黏糊糊的口感更獨特。而「高麗菜」則是唯一入榜的蔬菜類，許多人齊推高麗菜是滷味最佳的蔬菜搭配，就算吃滷味也能加減兼顧營養均衡。
至於最對味的主食，王子麵與拉麵都很受歡迎，民眾認為王子麵最能吸收滷汁精華，比起同類型的蒸煮麵，「王子麵其實比較好吃，只是蒸煮麵看起來比較健康」。而不同店家推出的拉麵條，也因口感吃起來「Q彈不易爛」，同樣受到網友喜愛。此外，冬粉、粄條和烏龍麵都榜上有名，比起奪下第一名的王子麵，這些主食未經油炸，吃起來少了一份油膩感，更能吃到滷汁原味，深獲民眾青睞。