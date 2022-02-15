台積電招募政治學博士人才　分析政經與商業情報

晶圓代工龍頭台積電招募人才多以理工科系為主，但近期傳出台積電對外招募具備政經資料分析的人才，開出「商業情報分析師」職缺，引發政治學界關注，據了解已經有70位以上的政治學博士報名。為此，台積電證實這項消息，並表示希望招募具備優異資料分析技能的政經領域人才，以進行市場研究。
記者許家禎/台北報導
2022-02-15 16:47:17
因應地緣政治與分散風險的考量，台積電近來投資擴產走向全球布局，包括美國、日本、德國都有計劃設廠，引發各界關注。事實上，2019年台積電運動會上，張忠謀在退休後首度出席運動會時就說過，世界局勢已不再是安寧的世界，台積電將成為地緣策略者的必爭之地，但台積人會堅守誠信、繼續發揮技術領先、製造優越等三大優勢。
根據台積電在Linkedin上的職缺說明指出，台積電持續擴大全球佈局規模，目前正在尋找商業情報分析師，能分析地緣政治與經濟變化對IC產業供應鏈的影響，並提供策略規劃建議。據了解已經有70位以上的政治學博士報名。
為此，台積電證實開出此職缺，並表示身為國際公司，在全球布局需要接觸全球多元的人才，一直以來都在徴求資料分析的商業人才，此次希望招募具備優異資料分析技能的政經領域人才，提供公司內部政經相關分析與資料。