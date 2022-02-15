宋慧喬狠剪長髮！投入與宋仲基的媒人懷抱「當國小班導」
韓星宋慧喬睽違3年復出電視圈，《現正分手中》才剛播畢，她立即投入「金編」金銀淑最新力作《The Glory》拍攝，同時接受時尚雜誌訪問，宋慧喬剪去長髮，俐落短髮造型配上濃妝讓人驚豔，幹練女性魅力無法擋。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-02-15 17:12:04
宋慧喬將擔任《Harper's Bazaar》韓國版3月封面，雜誌今釋出4張照片，宋慧喬不同在《現正分手中》的長髮造型，以耳下短髮示人，配上超濃煙燻妝與西裝，性感帥氣兼具，記者表示：「甚至帥氣消化了緊身衣裙與後梳髮型。」
宋慧喬透露最近投入電視劇《The Glory》拍攝，劇中擔任國小班導師角色，她說：「這部作品是我首次嘗試的復仇題材，作品的色彩與角色都跟我現在不一樣，所以很期待演戲過程中，能展現出我的新表情跟情感。」宋慧喬同時感謝金銀淑寫出一流劇本。
「金編」金銀淑是南韓知名編劇，夯劇《秘密花園》、《繼承者們》、《太陽的後裔》、《鬼怪》等都出自她手，《太陽的後裔》正是宋仲基、宋慧喬的定情作，雖然2人已離婚，但「金編」可說是雙宋的「媒人之一」；這次宋慧喬二度與「金編」合作，戲未開播則先掀起討論。