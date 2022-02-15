拚下半年出國玩！醫曝靠「兩法寶」有望免隔離

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李明政認為，未來若是開放國人出國旅遊，應關注三個指標，包含當地的自然感染率、疫苗覆蓋率，以及我國口服藥物與醫療量能。他解釋，若當地有超過七成的人染疫，可達到群體免疫，「那就沒問題」。
李明政進一步指出，新冠疫苗效果不如流感疫苗好，即使施打率達到八成，打到第二劑、打三劑都還是會感染，因此開放旅遊國疫苗覆蓋率最基本應達到八成，若能打到九成會更安全，要是有針對新型變異株的次世代疫苗，就能更精準防範新冠肺炎。
另李明政認為，若有效果佳的新冠肺炎口服藥問世，「那就不擔心了」，只要新冠口服藥能如流感藥效良好，即使染疫，服藥治療即可，這樣也能自由出入世界各國，只是目前的新冠口服藥不論是Paxlovid或是莫納皮拉韋都只有通過二期臨床試驗，因此也還待時間與治療效果驗證，若之後證明效果良好，下半年就有望出國。
「不可能一開始就全部開放！」李明政指出，未來即使開放跨境旅遊，也會依照需求分階段，從商務客起開放，待商務客出入境無問題，才能擴大開放到一般民眾出遊，且出國人數也不能超過醫療量能負擔。
「隔離政策是為了爭取時間來得到更好的東西出來，更好的疫苗、更好的口服治療藥」，李明政提醒，以台灣目前的狀況入境仍須隔離，以避免造成社區大流行，但未來若次世代疫苗與口服藥物研發成功，我們就像面對流感一樣，不必害怕新冠肺炎，也就不用隔離。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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