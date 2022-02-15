T1／台南獵鷹主場「嬌」點！DJ妖嬌火辣登場

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驚奇一：獵鷹主場行銷無極限 月老駐點噱頭十足
臺南台鋼獵鷹主場行銷噱頭十足，繼季前遊行掃街宣傳接地氣，球季開打後主場DJ也邀請前黑澀會妹妹妖嬌火辣擔綱，都創造出許多話題，累積不少網路聲量，上週末主場賽事，恰逢2月14日情人節前夕，球團行銷再度顛覆想像極限，推出「南人戀愛吧」主題活動，直接請來台南府城普濟殿月老及月老婆婆，讓球迷可於主場求得「大三緣」好姻緣、貴人緣、好人緣，月老駐點首開先例，讓人見識到獵鷹球團行銷的鬼神實力，而獵鷹主場啦啦隊Wings Girls也在現場陪同球迷闖關，營造甜蜜氣氛，而上週日主場對上新北中信特攻之戰，獵鷹也由妖嬌擔任開球嘉賓，大秀凹凸有致好身材。
驚奇二：雲豹帥哥亞外變射手 三分球6投6中不講理
桃園雲豹帥哥亞洲外援狄安森（Caelan Tiongson）原本是球隊倚重的藍領苦工球員，雖然身高僅197公分，但他總是無懼身高劣勢「以小搏大」力扛對手中鋒洋將，沒想到經過21天的休兵空窗，狄安森開發出新的技能包，上週日作客高雄全家海神，狄安森三分線外彈無虛發，全場三分球6投6中，命中率100%，奪下30分、4籃板、2助攻，成為雲豹陣中最準射手，要知道在農曆年前，狄安森雖然場均三分球也出手高達6.6次，但平均投進1.3球，命中率僅19.7%，連2成都不到，所以狄安森三分外線突然進化，對雲豹絕對是一大利多，若能繼續維持火熱手感，雲豹止敗指日可待。
驚奇三：英熊「48號戰術」換手 蓋樂威夯到下不了場
開季打了11場，台灣啤酒英熊終於迎來第三號洋將多拉摩爾（Doral Moore Jr.），跟隨SBL台灣啤酒籃球隊隊友蓋樂威（Ramon Galloway）的腳步，多拉摩爾也升等加入英熊，隨著第三號洋將加盟，英熊士東（Diamond Stone）終於擺脫「48號戰術」，不用再打好打滿，上週六作客臺南台鋼獵鷹，士東因6犯畢業，僅出賽32分14秒，只是英熊的「48號戰術」並未消失，而是改由蓋樂威接手，轉戰T1聯盟後，蓋樂威表現更神勇，首戰對海神狂砍38分，上週六得分再創新高40分，188公分身高還頻頻上演切入爆扣，夯到無法擋，火熱狀況也讓他幾乎下不了場，全場僅休息1分36秒，成為英熊新任「模範勞工」。
驚奇四：1月MVP再飆28分 許願當真正台灣郎
新北中信特攻「黑豹」阿巴西頂著1月MVP光環再度上陣，上週日作客臺南台鋼獵鷹，面對厄力（Cleanthony Early）遭驅逐出場、伊布6犯畢業危機，阿巴西打出一哥霸氣，挺身而出接管比賽，勇奪全場最高28分，另有8籃板、4助攻和2抄截，率隊力克獵鷹，排名坐三望二搶第一。隨著隊友林秉聖、魏嘉豪即將代表中華隊出征世界盃男籃亞洲區資格賽，阿巴西的角色勢必更加吃重，但他仍暗自許願，期待有朝一日能夠成為國際籃總認可的「台灣郎」，以本土身份為國爭光，他說：「打中華隊一直是我的目標，真心希望有一天能夠以本土身份參加中華隊，但現階段我還是專注在目前聯盟的比賽，畢竟秉勝和嘉豪會缺陣一段時間，我要更努力彌補他們的空缺。」
驚奇五：王者海神止敗二連勝 單場133分破紀錄
農曆年前聯盟王者高雄全家海神狠踢鐵板，主場苦吞二連敗，行情瞬間下滑不少，但經歷農曆年休息調整，海神年後重新出發，上週末主場連戰臺中葳格太陽及桃園雲豹，海神找回王者風範，先後以防守戰及進攻戰擊敗對手，成功止敗再奪二連勝，重新坐穩龍頭寶座，尤其上週日主場對上雲豹，海神團隊火力大噴發，全場90投46中，團隊命中率破5成，當日30歲壽星余純安更扮演板凳暴徒，單場飆進5記三分球，攻下17分，終場海神以133比116擊退雲豹，也改寫由臺南台鋼獵鷹在1月1日對雲豹所創下的132分聯盟單場最高得分紀錄。
驚奇六：新外援即刻救援 塔克老師領銜上陣
農曆年後重新開戰，4隊列強都有新援報到，桃園雲豹補進40歲「馴獸師」張智峰，臺中葳格太陽獲得人氣洋將塔克（Anthony Tucker）助拳，台灣啤酒英熊第三號洋將多拉摩爾（Doral Moore Jr.）加盟，臺南台鋼獵鷹第四號洋將吉伯特（Marcus Gilbert）上陣，除了張智峰仍在調整狀況並未出賽，其餘3位外援都登場應戰，可惜僅多拉摩爾告捷，團隊化學效應仍待加強。多位外援加盟上場，就屬塔克老師最受矚目，可惜首秀表現不如預期，全場出賽14分21秒，拿下4分、2助攻和1抄截，無力幫助太陽延續連勝氣勢，不過塔克的加入，仍獲太陽教練團及隊友一致好評，認為以塔克的全能身手，一旦融入團隊，將大大提升球隊戰力。