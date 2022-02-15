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空軍疑涉殺2幼子！相驗結果出爐　各別頸部穿刺傷、勒痕

▲今（15）日檢察官上午相驗解剖2幼子，以釐清死因，結果顯示其中一童頸部為穿刺傷，另一童則是頸部有勒痕。（圖／翻攝畫面）
▲今（15）日檢察官上午相驗解剖2幼子，以釐清死因，結果顯示其中一童頸部為穿刺傷，另一童則是頸部有勒痕。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-02-15 17:34:49

13日凌晨，台中發生一起人倫悲劇，25歲空軍蕭姓上兵因與妻子感情出問題，在住處殺死2名幼子，隨後跳樓輕生，目前仍命危；今（15）日檢察官上午相驗解剖2幼子，以釐清死因，結果顯示其中一童頸部為穿刺傷，另一童則是頸部有勒痕。

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台中市潭子區一處透天厝社區，13日凌晨2時，民眾發現有人自高樓墜落，隨後發現是現役空軍蕭姓上兵墜樓、意識昏迷，警方通知屋內的家屬，蕭男岳母發現女婿墜樓後，趕往住家3樓查看，發現2歲半、1歲半的男孫，倒臥臥室的床上，床單都是血跡。

據了解，蕭男和太太感情出問題，為了離婚事宜起爭執，疑似因此狠心殺害2幼子後，再畏罪尋短，目前蕭男在送醫後因頭部重創，昏迷指數僅有3，情況並不樂觀，太太已經簽署放棄急救同意書。

今天檢警初步相驗，發現1歲半的小兒子身上沒明顯外傷，頸部有勒痕，而2歲半的大兒子則在頸部有穿刺傷，現場還發現沾有血跡的菜刀疑，疑為凶器，將進一步鑑定。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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