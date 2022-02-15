亞洲航空復甦緩慢　歐美航空積極重啟

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過去曾是各大國際航空轉運機場的香港和新加坡，現在正持續被各國旅客迴避，以免在抵達後要面臨數週的隔離或大量的篩檢。航空數據公司Cirium資料顯示，在疫情大流行之前，每月約有3萬架航班飛往這兩個亞洲地區，但在2月這項數字只剩4514個班次。
香港自疫情爆發至今維持全球最嚴格的防疫規範之一，海外入境人士必須隔離滿14天，並有效禁止來自高風險國家的航班，僅管香港近日本土病例暴增，當地政府仍堅持病毒清零的目標；新加坡則要求海外旅客在國內逗留期間，每日接受篩檢持續近1週的時間。
這些防疫措施對於主要經營亞洲航線的公司而言，在很大的程度上擴大這些航空公司的財務壓力，從國泰航空（Cathay Pacific Airways）、新加坡航空（Singapore Airlines）到廉航亞洲航空（AirAsia）等。中國將會是航空業全面復甦的關鍵，但中國預計將在今年大部分時間內維持邊境封鎖。與此同時，下個月歐洲航班將超過疫情前水準的75％，美國航空旅行則恢復至86％。
雖然東南亞國家大部分仰賴觀光業，正陸續計畫旅遊復甦和空中交通正常化，但亞洲最主要的交通樞紐仍保持保守態度，恐影響未來開啟國門後國際旅客的造訪人次。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。