超大龜粄及桃粄特吸睛 東勢新丁粄節呈現性別平等觀念

一年一度台中市東勢新丁粄節，今日在東勢客家文化園區登場，包含鬪粄、踩街靚客行、擲炮城等多項精采節目，發揚優良客家傳統文化，也吸引大批人潮佇足圍觀。市長盧秀燕表示，新丁粄節是她最喜歡的台中節慶之一，今年有龜粄及桃粄，象徵生男育女都幸福，落實性別平等觀念。





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盧市長帶領市府團隊與來賓一同切開120斤超大新丁粄，為活動帶來高潮，切開後，內餡由許多小新丁粄組成，令人驚喜，象徵百子千孫，福氣滿堂。盧市長致詞時，也特別用客語向大家道「新年快樂」。





▲東勢新丁粄節今日登場，包含鬪粄、踩街靚客行、擲炮城等多項精采節目，吸引大批人潮佇足圍觀。（圖／記者金武鳳攝，2022.2.15)

市長表示，新丁粄節已有百年以上歷史，是台灣客家文化中最重要的節慶，有時甚至比過年還熱鬧，新丁粄節主要目的，是祈福大家家裡人丁興旺、孩子聰明伶俐、平安健康。盧市長感謝各方幫忙，市府才能每年都順利舉辦新丁粄節。尤其，超大新丁粄特別製作龜粄與桃粄，象徵男女平等、生男育女都幸福及平安健康，也歡迎大家來東勢走走，感受客家濃濃文化味。





盧市長也提到，中市生育津貼已10年未調整，為鼓勵年輕人願生敢養，市府提出「台中111、幸福大升級」新政策，台中市生育津貼自今年1月1日起調高，由一胎1萬元提升為一胎2萬元，希望大家多多生育，人丁興旺。





▲東勢新丁粄節的踩街靚客行中，由台中客家音樂曲藝研究學會扮演的老背少藝陣，超吸睛。（圖／記者金武鳳攝，2022.2.15)

市府客家事務委員會表示，今年活動熱鬧精采，除有120斤傳統新丁粄龜粄及桃粄，呈現性別平等外，還有求文昌及求子儀式、鬪粄、踩街靚客行、擲炮城、晚會新丁綻放之夜等節目，民眾參與踴躍，共計600多人報名參加。





會後，盧市長到台中客家故事館與東勢石城國小特教班師生合影，此外，現場公益活動販售所得，將全數捐贈東勢石城國小特教班。這次也特別邀請東南亞新住民朋友舉辦「異國異地新丁文化展」，用在地新丁文化精神，展現異國新丁文化風情，呈現出東勢新丁粄節多元文化。



