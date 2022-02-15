玉山銀今年刷卡額拚5千億 家樂福卡去留尊重總公司決定
法國零售商家樂福傳出將出售台灣家樂福股權，雖然目前還沒有結果出來，但若真的易主，與家樂福合作發行聯名卡長達10年的玉山銀行家樂福聯名卡恐怕也會生變。對此，玉山金控旗下玉山銀行董事長黃男州今（15）日在法說會表示，整個出售案不是台灣公司可以去左右，玉山銀行也會尊重家樂福法國總公司的決定，只是目前結果還沒出來。此外，他也看好今年台灣民間消費力，希望玉山銀全年刷卡金額可衝上新台幣5千億元。
記者顏真真/台北報導
2022-02-15 17:51:38
黃男州表示，去年台灣經濟成長率6.28%表現相當好，亞洲也只有新加坡有達7%，中國大陸有8%，主要是結構因素影響，台灣去年出口年成長33.2%，可說是有史以來最好的一年，加上台商回台投資累計達1.6兆元，但相較民間消費去年全年民間消費成長率為負0.45%。展望今年，預估經濟成長4.15%，即便出口及資本形成的成長可能會低很多，民間消費可能會5%以上成長，進而帶動經濟成長。
雖然目前全球展望仍有不確定性，還有疫情及地緣政治等很多變數，但黃男州說，可確定經濟成長穩和復甦，另外通膨也困擾各央行，目前看來央行貨幣政策看法分歧，美國要升息，中國大陸可能還要降息，日本及歐洲央行可能按兵不動，倒是台灣還滿穩健的，今年經濟成長率4字頭應該算不錯，尤其升息對銀行業獲利相當不錯。
也由於看好今年民間消費力，黃男州說，玉山銀行過去年度刷卡金額多落在新台幣4500至4700億元的區間，希望今年整體信用卡刷卡金額能夠大幅成長，目標希望可以看到「5字頭」，而玉山銀行目前信用卡客群已相當廣泛，現在更重要的是如何變成顧客的主力刷卡行，提升既有顧客的忠誠度及使用度，強化數位化、陸續推新的金融商品，會是重要策略。
對於傳出家樂福總公司也要出脫台灣家樂福持股，甚至傳統一集團是潛在買家，這可能也會影響玉山銀與家樂福長達10年合作發行家樂福聯名卡的續約問題，對此，黃男州則說，玉山銀與家樂福合作超過10年，關係非常好，家樂福經營也很好，幾乎每年獲利都在成長，只是法國總公司最後決定政策怎麼走，恐怕也不是台灣公司能夠去左右的。
因此。黃男州強調，玉山銀尊重家樂福法國總公司的最後決定，但目前結果還沒出來，而玉山銀跟家樂福合作關係良好，不只家樂福發展好、玉山也因為家樂福聯名卡有不錯表現，顧客滿意度也很好，這是是三贏局面，玉山銀也希望這樣架構可以繼續維持。