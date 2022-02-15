外籍生慶祝元宵節！趣味猜燈謎活動曝

《四方報》報導，受到疫情影響，不少在台外籍生2年來無法順利返鄉探親。明道大學有近500名的外籍學生，15日特別為外籍生們舉辦元宵節活動。從剪窗花、做天燈到猜燈謎，各國外籍生玩得不亦樂乎，也從體驗中了解華人新年習俗的文化意涵，尤其猜燈謎結合交通安全及居留規定，讓外籍生一下就記住了不少在台生活所需的法令規章。
記者賴正琳/綜合報導
2022-02-15 18:15:16
這兩年因為疫情因素，95%的外籍生幾乎都無法回家與親人團聚，因此，中華文化傳播系的師生們發揮所長，結合華語中心及校安中心，運用書法、剪紙等中華傳統技藝，教外籍生們書寫春條、製作天燈及猜燈謎，透過活動分享華人的新年文化，也希望外籍生們在畢業後把在台灣學到的各類文化種苗帶回母國，分享給地球村裡各個不同區域的住民，讓大家更認識台灣。
猜燈謎是元宵節不可或缺的娛樂節目，明道大學校安中心發揮巧思，把燈謎內容轉化為交通安全、辦理證件規定、預防網路詐騙等外籍生生活常見資訊，寓教於樂，也迎合節日氣氛。來自香港的應外系新生李進維說，透過猜燈謎活動讓他記住了不少法令規定，例如十字路口的大白框是兩段式左轉的待轉區、打工一定要先申請工作證等等，可以避免不小心觸法。
校長郭秋勳也在元宵節當天特別請外籍生們吃湯圓，郭秋勳校長說，湯圓的名稱與「團圓」字音相近，在元宵節這天吃湯圓象徵「團圓、圓滿」；象徵全家團圓、和睦幸福，外籍生們雖然無法與家人團圓，但是四海一家，要友睦同窗，在台認真學習，與各國的好同學們一起吃著甜甜的湯圓，猜燈謎同樂歡度元宵節。