2022年大甲媽遶境　4月8日23時起駕

一年一度的大甲媽遶境活動，大甲鎮瀾宮今依按照傳統，於元宵節晚間舉行筊筶典禮，鎮瀾宮董事長顏清標率領全體董監事擲筊請示媽祖，定下今年的遶境起駕為4月8日（五）晚間23時。廟方表示，今年遶境主題為「同心」，在疫情影響下信眾克服萬難，「同心」為媽祖完成遶境盛事。
記者顏幸如/台中報導
2022-02-15 18:30:22｜2022-02-15 18:38:18
今年鎮瀾宮今（15日）下午5時40分舉行媽祖賜福元神燈點燈典禮，各友宮派員參加。下午6時的筊筶典禮，由顏清標依廟方排定的幾個日期，擲筊請示媽祖，媽祖一次便允筊，9天8夜的遶境活動，訂於4月8日（農曆3月初八）深夜23時起駕。
內政部次長陳宗彥今宣布，明起欲辦理繞境、遊行及500人以上大型宗教活動者，均須提報防疫計畫並經地方政府同意，同時建議宗教團體內部人員，儘速接種至少2劑疫苗。鎮瀾宮指出，2022年歲次壬寅年的遶境活動，會延續前兩年執行的防疫規劃，除要求工作人員名單造冊、每天消毒車輛、量測體溫，全程配戴口罩，為了保持社交距離，沿途不躦轎底。
鎮瀾宮指出，遶境期間粉絲團都有直播，民眾不用親臨現場也能上網感受氛圍。至於沿途提供點心和餐食的單位，廟方特別拜託以餐盒或袋裝的方式，讓大家取走後享用，以避免聚集。