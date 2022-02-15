以後沒有「紅盤價」！農委會將介入協調春節蛋價

今年從春節前就鬧蛋荒，除疫情與成本上漲，也有蛋農直指產業中的「紅盤價」傳統降低蛋農飼養意願，今（15）日農委會畜牧處處長張經緯宣布，「後就沒有紅盤價這個名稱」，往後春節蛋價由農委會擔任產銷平台協調。
記者許若茵／台北報導
2022-02-15 19:21:03
日前蛋商業者黃志博接受《NOWnews今日新聞》採訪時曾分享，蛋雞產業文化中，傳統的開紅盤文化碰上今年飼養成本提升，末端產地價又被鎖住，利潤減少，恐影響蛋農飼養意願，這是造成蛋荒的原因之一；近期也有蛋農表示，紅盤價習俗不平等，希望能廢除，但卻因供銷管道都取決於蛋商，仍然只能認命任其開價。
張經緯今召開記者會說明，紅盤價存在多年，因過年期間休市，蛋價不報盤，然而雞蛋不易保存，必須持續收取，所以過年期間，蛋農與蛋商會協調收購價格，維持產銷秩序，讓蛋農不斷生產，保持雞蛋新鮮，蛋商過年期間也不休息持續收蛋，這就是開紅盤。
不過張經緯表示，為避免紅盤價讓蛋商、蛋農有誤解跟困擾，今邀請產銷雙方代表協調後，一致決議廢除紅盤價，「以後就沒有紅盤價這個名稱」，往後由農委會擔任產銷平台協調，在春節期間建立雞蛋收購合理價格協調機制，以此保障蛋農收益，並讓消費者享用健康安全雞蛋。
張經緯也提到，所有農產品的自由市場機制來自產跟銷，雞農負責生產，蛋商負責運輸銷售與通路端，蛋價是由兩方決定產銷狀況，價格會透過雞蛋報價督導委員會，不斷協調開會、加上市場狀態及蛋農生產數量決定。