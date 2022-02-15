新北綠營初選爭議　李戡質疑黃琳政治立場劇烈轉變

民進黨新北黨部執委會通過新北市議員第9選區提名2席，並設1席的婦女保障，引發各界的議論；作家李敖之子李戡今（15）日在臉書PO文批，如果連政治立場劇烈轉變的黃琳，都可得到新北市黨部的肯定，立場始終如一的張銘祐，卻得不到一場公平的初選，豈不諷刺？
記者陳志仁／新北報導
2022-02-15 22:56:59
對於李戡的質疑，記者今日數度致電黃琳、英系的立委羅致政，無論是通訊軟體或電話的方式都無人接聽，無法取得2人的回應；據了解，黃琳對於有關「新黨背景」的相關議題顯得很無奈，同時似乎也被派系下封口令。
李戡在臉書指出，他不喜歡多管閒事，但當朋友遇到困難，一定設身處地為朋友著想，這和政治立場無關，而是做人的基本原則；張銘祐2020年代表民進黨參選新北市第11選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）立委，高票落選後留在地方耕耘，準備再戰議員，卻面臨「被搓掉」的危機。
李戡認為，政治人物轉變立場不稀奇，問題在轉變的理由說的通，比如邱毅當10年立委反共反中，2012年落選立委到對岸教EMBA後變統派，對這種轉變，邱毅一直不敢回應；質疑黃琳2014年向陳彥伯表達「支持台灣本土」的立場，但以當時政治氛圍而言，台灣本土意識高漲，幹嘛不名正言順走人？
李戡表示，黃琳說「2016年就加入民進黨」，但陳彥伯是2018年連任失敗，如果當時黃琳碰到深藍選民大罵民進黨，是要用新黨的立場附和他們，還是用民進黨黨員的立場幫黨辯護？黃琳對她「覺醒」的解釋，有違台灣政治常識的時候，民進黨新北市黨部決定黨內初選辦法，是不是該更慎重一點？