台灣燈會中央燈區開幕　主燈「鳳彩飛舞」閃亮夜空

今（15）天是元宵節，2022 台灣燈會中央燈區 2 月 15 日在高雄衛武營隆重登場，而主燈「鳳彩飛舞」，以臺灣造型、帝雉展翅及乘風而起優美之姿呈現，並以翔雲鳳凰祈願太平盛世、疫病遠離，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、交通部觀光局局長張錫聰、高雄市長陳其邁在晚間一起按下主燈啟動按鈕，主燈展演正式啟動。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-02-15 20:44:11
此次主燈整體「鳳」字造型由呂秉承老師和董陽孜老師共同發想討論，巧妙將書法文字藝術跨界台灣燈會，為彰顯此次主燈造型書法文采所呈現之龍飛鳳舞、氣韻靈動之勢，爰命名為「鳳彩飛舞」，復為透過元宵祈求國運昌隆，也由董陽孜老師親自題字「鳳彩飛舞、福祐臺灣」，並將題字置於主燈山脈造型中，搭配整體燈光效果，增添作品藝術氣息。
高雄市長陳其邁表示，要特別感謝蔡英文總統和蘇貞昌院長給高雄機會，睽別20年之後台灣燈會在高雄舉行，從「鰲躍龍翔」到「鳳彩飛舞」，這20年來高雄歷經很多轉變，高雄的美，高雄人當作習以為常，但這幾天很多遊客都把高雄的美當作不尋常，相信在未來的20年，高雄也會讓大家閉上眼睛都會想念，「台灣燈會，高雄美的不一樣，高雄I love you，愛老虎油」。
行政院長蘇貞昌則表示，經過20年，台灣燈會再度在高雄盛大展開，燈景映照高雄的美、高雄的進步，台灣在蔡英文總統領導下，在最困難的時代創造最好的成績，大家一起看到台灣的美，未來繼續向前進，年年都美麗、處處都勝景，「虎你平安」。
總統蔡英文指出，今天是元宵節，台灣燈會也正式開燈，和大家一起點亮新年新希望，上週無人機的展演不僅看到老虎造型，還看到防疫夥伴的心形國旗和Thank you字樣，令人感動，感謝國人配合防疫，更替國人感謝來自國際的協助，在疫情期間台灣靠著良善、團結和韌性受到世界的矚目；而在這20年來，高雄的轉變大家有目共睹，高雄不僅會更宜居，也會帶動南台灣產業升級，成為領頭羊的重要城市，共同祈願福佑台灣，「虎虎生風」。