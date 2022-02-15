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HBL／松山、南山雙贏　陳將双復出12分5籃板助光復止敗

▲HBL光復高中陳將双。（圖／高中體總提供）
▲HBL光復高中陳將双。（圖／高中體總提供）

記者鍾東穎/新北報導

2022-02-15 20:54:14

「最強高中生」陳將双在今年HBL 8強首戰傷到膝蓋，昨天休兵沒想到所屬的光復高中卻爆冷輸給外卡晉級的高苑工商，今(15)日面對泰山高中，陳將双復出拿下團隊次高12分5籃板，最終光復以65:40收下第2勝。

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首戰面對錦和高中，陳將双在第三節尾聲不慎受傷，造成外側膝蓋拉傷，為保護球員，昨天賽前確定不打，主將缺席的光復在最後一分鐘被高苑隊長羅羽翔連拿6分，帶頭演出逆轉秀收下8強首勝，而光復則吞下本季首敗。

光復今天對手泰山，昨天中斷松山高中3連勝，讓8強戰局更撲朔迷離，光復也無法輕敵，陳將双今天復出從板凳出發，上場19分鐘，13投5中貢獻12分，外帶5籃板2助攻1抄截1阻攻，張俊生拿下最高14分9籃板2助攻，聯手帶走勝利。

泰山在下半場熄火是落敗主因，兩個單節都只有各7分進帳，唯一得分上雙的是張祐瑋的10分。

此外，高苑今天和松山高中鏖戰到第四節，最終高苑以61;65吞敗，松山「準新人王」林現惟攻下全隊最高19分。另一場，南山在第四節拉開比數，以84:65擊敗東泰高中，收下8連勝，和能仁家商暫居榜首。
 

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