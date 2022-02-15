祈錦鈅曝謝和弦對話內容！喊冤「被莉婭弄」 揚言提告
謝和弦與莉婭再婚11個月，今（15）日莉婭卻突然在臉書點名丈夫及「G級子瑜」祈錦鈅，並表示「祝你們幸福快樂。」，疑暗示祈錦鈅介入婚姻，祈錦鈅也在臉書喊冤，抱怨自己「被小三」，更在IG曬出男方的對話截圖，可以看出謝和弦對於這場婚外情也一頭霧水，祈錦鈅也發文強調，自己若是小三，將退出娛樂圈以示負責，讓外界霧裡看花。
編輯中心/綜合報導
2022-02-15 21:48:52
莉婭今天除了暗指祈錦鈅介入婚姻外，更文嗆聲祈錦鈅私下聯絡謝和弦；祈錦鈅則是強調自己與謝和弦僅有工作上的往來，祈錦鈅先是po出一張翻白眼照表示，「本來還想保護妳，以為妳在炒作活動，訊息不回發文打一堆沒人看得懂的鬼東西，浪費我的同情心，小三你自己當就好了，我第一沒興趣，第二沒妳那麼缺。」
祈錦鈅隨後在IG曬出和謝和弦的對話截圖，對話中可以看見謝和弦對此事也表示相當困惑，直說「我也很氣」，頻頻祈錦鈅道歉，對於太太莉婭的行徑也大爆粗口。
祈錦鈅也發文直言，不知道為什麼莉婭突然無中生有抹黑自己，連謝和弦都不知道？並無奈表示，剛開始還以為他們是要炒作還努力保護他們，跟媒體說是要宣傳活動，但現在需要自清。
祈錦鈅表示，「我，祈錦鈅，從來沒有當過小三，也不屑，如果有證據我介入別人感情麻煩提出來。」如果有實質證據可以證明自己是小三，「願意刪掉我苦心經營十年的粉專和ＩＧ帳號，並且退出娛樂圈以示負責。」
祈錦鈅再嗆莉婭，如果沒有提出證據，只是為了炒作你們的演唱會或者你們本身的話，請麻煩三天內登報道歉，此事已對我本人造成嚴重的損傷，若沒有提出證據也沒有道歉，三天後我會去法院提告。