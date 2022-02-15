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談台北市長選舉　何志偉：蔣萬安口條太差、民調已到頂

▲國民黨立委蔣萬安不沾鍋、口條差的形象，被認為是影響選情的重要因素。（圖／資料照）
▲國民黨立委蔣萬安不沾鍋、口條差的形象，被認為是影響選情的重要因素。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-02-15 22:13:24｜2022-02-15 22:14:43

今年底台北市長選舉受到關注，台北市的民進黨立委何志偉今（15）日與媒體茶敘時受訪分析，國民黨可能人選蔣萬安的民調已經來到頂點，不會再上去，原因在於蔣的口條太差，過於保守、未來面對選舉激戰時，恐怕不會跑、也不會攻；而黃珊珊挾副市長資源經營基層有成，有超強爆發力。

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談及今年底台北市長選舉，何志偉今天下午在媒體茶敘時表示，蔣萬安的民調已到頂，不會再上去，因為蔣萬安的形象太過保守、口條太差，未來要面對選舉激戰時，恐怕不會跑、也不會攻。

何志偉分析，台北市長柯文哲任內很常「揪」各黨派議員，這對黃珊珊未來參選有所助益，且黃對於商圈自治會、夜市經營很深，大概可以吃到25%的票源，「與老國民黨手路很相同」。

何志偉分析，黃珊珊是6屆市議員，談起市政算熟諗，有超強爆發力，但這也會變成她未來的包袱，當想要談出新願景時，可能變成「裡外不是人」。

至於民進黨台北市長人選，目前包括衛福部長陳時中、前交通部部長林佳龍都被點名，何志偉表示，他近期宣布成立陳時中後援會，因為台北市過去有一個醫生犯了太多錯誤，現在也要有一個醫生來補救，牙醫最會縫合，未來將持續努力，在台北市5個選區都成立後援會。

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