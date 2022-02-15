民眾黨參選人涉統戰 黃韋鈞：白色力量成「洗白力量」
台灣民眾黨提名議員參選人爭議不斷，陸續爆出曾犯酒駕、曾登上中國官媒，更是中國「惠台31項措施」宣傳統戰範例之一。對此，民進黨新北市第二選區（五股、泰山、林口）議員參選人黃韋鈞今（15）日晚間表示，民眾黨的提名，已經成為酒駕犯、強制犯，甚至是親中人士的洗白途徑；民眾黨當初號稱白色力量，結果現在提名的人選，很可能變成洗白力量。
記者黃宣尹／台北報導
2022-02-15 22:21:37
黃韋鈞今日透過臉書表示，民眾黨陸續公布議員候選人名單，卻屢次傳出酒駕、妨礙自由等前科。如今在他的選區（五股、泰山、林口），也傳出民眾黨候選人到中國擔任統戰樣板，淪為中共的揚聲筒。
黃韋鈞表示，民眾黨的提名，已經成為酒駕犯、強制犯，甚至是親中人士的洗白途徑；民眾黨當初號稱白色力量，結果現在提名的人選，很可能變成洗白力量。提名至今如此荒腔走板，原因無他，就是民眾黨急著擴張版圖，為提名而提名，根本不在乎參選人的道德正當性。
黃韋鈞表示，當初民眾黨打著新政治的旗號，左打藍、右打綠，用高標準檢視所有的政治人物，如今最道德淪喪的，就是民眾黨自己。民眾黨在毫無道德意識下，變成前科犯的政治俱樂部，如今才「擬設立」退場機制，已經為時已晚。
黃韋鈞呼籲，民眾黨說清楚，講明白，究竟這波提名還有多少人擁有前科？還有多少人是統戰樣板？不要再像擠牙膏一般，被媒體揭露才要承認，全台灣人都在看，請坦然面對，給社會交代。