移工今第二階段入境　民代：政府應減輕弱勢雇主負擔

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勞動部也提到，目前防疫旅館資訊是由交通部觀光局的防疫查詢平台提供，機場服務網站也可以連結到交通部的平台，若雇主有需要可以前往查詢；勞動部也建議，雇主若有搜尋上的困難，可以直接撥打1955詢問。
立法委員賴香伶表示，台灣目前缺工問題確實很嚴重，在家庭看護以及社福移工兩個部分尤為明顯，以去年來說，移工人數銳減逾2萬人，因此在人力需求上相當殷切；然而，現在入境移工的範圍雖然擴大，勞動部也提供每日上限1250元的補助，但防疫旅館的費用對弱勢雇主而言仍是一筆負擔。
此外，賴香伶指出，勞動部也要特別留意防疫旅館的分佈，有的地區防疫旅館較為密集，有的地方則較為分散，這些都會影響雇主與移工的權益。
現任國民黨婦女部主任兼柬埔寨新住民林麗蟬表示，移工第二階段入境的改善可以從兩個角度探討；從雇主的角度來看，身邊有民眾反映第二階段開放對財團比較友善，對真正需要家庭看護的中下階層家庭來說，等待的流程跟花費上仍是比較辛苦的。
林麗蟬建議，政府應為有看護工需求的家庭規劃更完善的配討措施，並將這些家庭的經濟收入納入考量；此外，政府也應該提升單日補助，若未規劃提升補助額度，政府就有責任進一步針對防疫旅館價格與業者進行協調；林麗蟬直言，「第一階段開放後政府就要了解民眾需求，但到第二階段還有很多地方沒有了解清楚，開放有一點倉促」。
另外，林麗蟬還表示，就移工角度來看，也要呼籲勞動部、衛福部留意，不論是採檢還是在防疫旅館隔離期間，有無充足且專業的翻譯人員協助移工完成檢疫流程，讓移工在遇到問題時能盡速解決；林麗蟬說，「大量引進移工是從我們的需求出發，但也要站在移工的角度，在移工需要照顧時提供必要協助」。