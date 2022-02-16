面試穿搭掌握「2關鍵」贏一半！心理師：皮鞋搭白襪最NG
根據人力銀行資料庫數據統計，年後轉職熱潮競爭激烈，已有近150萬筆履歷被打開。如何在眾多人選中脫穎而出？給人第一印象的面試穿搭也很重要。在人人都正式、個個沒差錯的穿衣水平中，如何展現個人特質，讓人留下深刻的印象？天來人才管理顧問創辦人暨執行長柯全恒及覓汨心理治療所的諮商心理師李夙敏，以專家角度跳脫以往籠統的保守建議，分享面試時簡單實用的穿搭建議2關鍵，首要也最重要的思考便是面試時要穿得像那個行業的人，以及具高度專業性的工作穿冷色調。原來穿皮鞋搭白襪超NG；而社會新鮮人在面試時最容易犯的錯，竟是因為「延續學生時代的穿著觀念」。
記者蕭涵云/綜合報導
2022-02-16 11:22:27｜2022-02-16 11:34:50
跳脫以往只打安全牌，提醒面試時需要穿著正式服裝的籠統建議，專家針對目前年後轉職熱潮，進一步分享與時俱進的面試穿搭眉角。在人力銀行資料庫統計，已有近150萬筆被打開的履歷中，成功獲得面試機會的人，該如何展現個人風格，在初次見面便讓面試官留下印象？
【關鍵１】面試時要穿得像那個行業的人
在人力資源領域服務多家科技公司近28年，現任天來人才管理顧問創辦人暨執行長柯全恒，分享電子科技產業裡，新鮮人在職場上最容易被忽略的常見NG穿搭狀況，就是因為大多數新鮮人會延續學生時代穿著觀念。他提醒，新鮮人最常忽略出社會等同轉換身份，忽略了面試其實是需要經過修飾與打扮。
柯全恒也以多年人資顧問的經驗給出建議：在職場及面試中「不要穿皮鞋搭白襪」，他認為深色襪子會是較好的選擇，而且注意襪子的長度以坐下來時不會露出小腿為原則。
覓汨心理治療所擁有十多年職涯諮詢顧問經驗的諮商心理師李夙敏認為，面試及職場穿搭禮儀雖然沒有標準答案。但一定要知道面試那個行業的人是怎麼穿的，因此面試的穿搭秘訣就是「你要穿得像那個行業的人」。不是所有面試場合都只能穿著很正式的全套西裝，例如科技業工程師，面試時可選擇半正式的休閒套裝，而律師、會計師等擁有高專業度的職業，她會建議穿著成套正裝出席面試。
【關鍵２】具高度專業性的工作穿冷色調
想要在短暫面試的溝通互動時間內，展現出穩重與專業，用最快的時間贏得面試官的信任感，兩位專機不約而同提出一樣的建議。若是工作型態是需要表現出高度專業性，如金融業、外商業務等職務，經常需要外出拜訪客戶、進行會議的職務，建議選擇帶有專業感的冷色調展現理性特質，如黑色、深藍色及灰色等的中性色調，是不錯的好主意。
如果面試的行業若是風格較自由、甚至需要創意，如設計或藝文產業，可以多多嘗試帶點陽光、較有活潑感的暖色調，如大地色或米色調融入穿搭，展現親切形象與活力。甚至可以根據對方企業形象，適度增添穿搭巧思，在細節上贏得目光。