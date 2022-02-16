俄烏危機是台海衝突彩排？退將：共軍登陸每次可運3萬人
俄羅斯派出大軍集結烏克蘭邊境導致緊張情勢升溫，美國情報單位也指出俄軍最快16日攻打烏克蘭。外媒更形容烏克蘭危機宛如台海衝突的「彩排」或「試金石」。退役將領分析中國犯台能力指出，共軍若要犯台動員所有海、空載具一次可輸送兵員約3萬人。
記者呂炯昌／台北報導
2022-02-16 10:23:00｜2022-02-16 10:28:03
國家政策研究基金會（16））日舉辦「共軍對台軍事威脅 (2022~2027)座談會」，前駐美軍事顧問團團長淡志隆指出，共軍犯台三棲作戰可能依據心理作戰、拒止外軍登陸、完成作戰準備、先期部署、奪取電磁優勢、奪取制空權、奪取制海權、三棲進犯兵力完成集結、排除登陸威脅、開始三棲登陸等階段。
淡志隆指出，台灣周邊海岸線受侵蝕及人工建設影響，可供大規模正規兩棲登陸的海灘已幾不存在，坦克登陸艦搶灘漸被兩棲攻擊艦濕放取代，尤其空、機降角色益加重要後，登陸作戰模式已產生革命性轉變。共軍因應此一潮流及台海、南海的作戰需求，登陸部隊建軍亦已朝兩棲結合空、機降之三棲聯合方向發展。
淡志隆表示，共軍渡海三棲登陸的作戰主目標是開放安全的登陸地域，以利主要部隊登島控制局勢，所有前置行動均以能完成登陸為核心，換言之，若部隊無法成功登岸並向內陸推展，作戰即告失敗。共軍目前動員所有海、空載具一次可輸送兵員約3萬，面對具優勢之地面防衛部隊仍顯不足，採梯隊登陸則易遭逐次殲滅，若要在第一波登陸即可投入足夠兵力並建立穩固橋頭堡，因此共軍海、空輸具建軍仍待強化。
淡志隆表示，對東引、澎湖等外、離島上有部署反艦飛彈，將阻礙共軍船艦渡海，因此共軍恐對外島軍事設施進行摧毀攻擊，消除登陸部隊渡海威脅。