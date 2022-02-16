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新北新住民師生傳授異國招財文化　8招開運小撇步一次看

▲菲律賓語陳嘉絲老師分享，在菲律賓圓點點衣服飾品代表將銅板、錢幣穿上身，象徵廣納五方財。（圖／新北教育局）
▲菲律賓語陳嘉絲老師分享，在菲律賓圓點點衣服飾品代表將銅板、錢幣穿上身，象徵廣納五方財。（圖／新北教育局）

記者李芷涵/綜合報導

2022-02-16 09:48:22

《四方報》報導，元宵節依本土習俗是年頭補財庫、求財運的良機，新北市教育局邀請新住民語文教師師生檔及新住民親子檔輪番上陣，錄製異國招財文化影片，傳授菲律賓、泰國、緬甸、馬來西亞、西班牙、日本、越南及本國等8招招財妙招，以寓教於樂方式分享學語言及異國文化的樂趣。

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台灣的招財習俗之一就是五行鈔票隨身紅包，從一百圓至兩千圓五種幣值各一張新鈔放入紅包隨身攜帶，代表「金木水火土」五行旺財。無獨有偶，在菲律賓跟泰國、緬甸文化中也有隨身帶財的招財法寶。菲律賓語陳嘉絲老師說：「在菲律賓文化中圓點點代表硬幣，穿著圓點點的衣服或配飾就像把硬幣穿上身，象徵一年廣納五方財。」開學日，嘉絲老師也穿著圓點點衣服，跟北新國小學生分享菲律賓招財文化。

緬語老師李艷菁則分享，泰國和緬甸高僧會在拜完誦經後，送絲線給民眾，祝福無災無難、財源滾滾，兒時去寺廟拜拜，會把拜求的絲線放入口袋或綁在手腕招財。在秀朗國小選修緬語課的楊彩微同學說，「這個小撇步很好，因為看到手腕的絲線就提醒自己，把零用錢存下來最好！」至於華人習俗過年領紅包，馬來西亞華人過年拿彩包、伊斯蘭開齋節時拿青包。馬來語老師沈詩意上課時拿出不同款式和深淺不一的青包，學生傳閱時覺得很新奇，原來「紅包」不一定是紅色的。

▲菲律賓語陳嘉絲老師分享，在菲律賓圓點點衣服飾品代表將銅板、錢幣穿上身，象徵廣納五方財。（圖／新北教育局）
▲菲律賓語陳嘉絲老師分享，在菲律賓圓點點衣服飾品代表將銅板、錢幣穿上身，象徵廣納五方財。（圖／新北教育局）
影片中也分享許多國家把美食當成招財法寶，張口吃進好福氣，如西班牙過年要吃12顆葡萄，代表一年12個月都會有好運道。北新國小新住民親子檔，日本媽媽黃玲悧和蔡實優、蔡瑛隆、蔡友誠三名子女，分享在日本除夕夜要吃蕎麥麵斷厄運、招好財，還能得長壽，孩子平時在家說日語，今年也跟著媽媽體驗除夕吃蕎麥麵跨年。

柑園國小選修越南語的鄧凱玲同學分享，在越南過年就是要吃代表五福臨門的五行圓果、再享受一鍋滷肉或凍肉，祈求豐饒一整年。馬來語老師、也是教育廣播電台主持人吳振南則表示，馬來西亞主要分為馬來人、華人、印度人三大族群，通常華人文化過年要全家齊聚吃七彩繽紛撈魚生，紅白絲、魚肉片，撈得財運一整年。

教育局長張明文表示，新北市為全國新住民語文課程開課最多的縣市，透過課堂教學及豐富活動讓更多親師生學習各國文化，異國招財文化影片，透過各國過年招財習俗，一併教孩子各國新年祝賀語，讓學生感受到學習語言及各國文化的樂趣。

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