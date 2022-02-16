新北新住民師生傳授異國招財文化　8招開運小撇步一次看

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緬語老師李艷菁則分享，泰國和緬甸高僧會在拜完誦經後，送絲線給民眾，祝福無災無難、財源滾滾，兒時去寺廟拜拜，會把拜求的絲線放入口袋或綁在手腕招財。在秀朗國小選修緬語課的楊彩微同學說，「這個小撇步很好，因為看到手腕的絲線就提醒自己，把零用錢存下來最好！」至於華人習俗過年領紅包，馬來西亞華人過年拿彩包、伊斯蘭開齋節時拿青包。馬來語老師沈詩意上課時拿出不同款式和深淺不一的青包，學生傳閱時覺得很新奇，原來「紅包」不一定是紅色的。
影片中也分享許多國家把美食當成招財法寶，張口吃進好福氣，如西班牙過年要吃12顆葡萄，代表一年12個月都會有好運道。北新國小新住民親子檔，日本媽媽黃玲悧和蔡實優、蔡瑛隆、蔡友誠三名子女，分享在日本除夕夜要吃蕎麥麵斷厄運、招好財，還能得長壽，孩子平時在家說日語，今年也跟著媽媽體驗除夕吃蕎麥麵跨年。
柑園國小選修越南語的鄧凱玲同學分享，在越南過年就是要吃代表五福臨門的五行圓果、再享受一鍋滷肉或凍肉，祈求豐饒一整年。馬來語老師、也是教育廣播電台主持人吳振南則表示，馬來西亞主要分為馬來人、華人、印度人三大族群，通常華人文化過年要全家齊聚吃七彩繽紛撈魚生，紅白絲、魚肉片，撈得財運一整年。
教育局長張明文表示，新北市為全國新住民語文課程開課最多的縣市，透過課堂教學及豐富活動讓更多親師生學習各國文化，異國招財文化影片，透過各國過年招財習俗，一併教孩子各國新年祝賀語，讓學生感受到學習語言及各國文化的樂趣。