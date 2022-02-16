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台南佛堂縱火奪7命！曾文彥二審逆轉逃死　改判無期徒刑

▲台南佛堂縱火奪7命，曾文彥二審逆轉逃死。（圖／記者陳聖璋翻攝）
▲台南佛堂縱火奪7命，曾文彥二審逆轉逃死。（圖／記者陳聖璋翻攝）

編輯中心/綜合報導

2022-02-16 10:16:18

2019年12月間，男子曾文彥因想入住台南市玉井區、真理佛堂前輩堂遭拒，竟心生怨恨，縱火慘釀7死2傷悲劇，2020年12月，法院一審認定曾文彥手段冷血殘酷、泯滅人性，判處死刑，褫奪公權終身。案件上訴二審，16日台南高分院判決結果出爐，逆轉改判無期徒刑，裭奪公權終身，可上訴。

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回顧過去案情，曾文彥過去曾居住在台南真理佛堂前輩堂，期間與負責人兒子發生衝突，之後想再次入住遭拒，不料曾文彥對此懷恨在心，購買多達10公升的汽油，於深夜潑灑在主要出入口附近後點燃，導致屋內多人無法逃生，釀7死2傷慘劇，整棟民宅也被燒毀，且犯案後還留在現場查看，被眼尖員警發現後逮捕。

台南地院一審，認為曾文彥不但預謀犯案，且手段慘忍毫無悔過之心，視他人的財產權、生命權如無物，因此判處死刑。案件上訴二審，辯護律師認為，曾文彥經鑑定具極端反社會人格障礙病症，台南高分院今上午判決出爐，改判無期徒刑，可上訴。（編輯：林盈君）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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