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半導體人才缺口破3.4萬人　非理工背景有望從5職務切入

▲人力銀行今（16）日公布數據顯示，半導體產業人才缺口達3.4萬，創下7年來新高，而就算畢業於非理工背景，也可從5大職務進入半導體產業。（示意圖／取自Pixabay）
▲人力銀行今（16）日公布數據顯示，半導體產業人才缺口達3.4萬，創下7年來新高，而就算畢業於非理工背景，也可從5大職務進入半導體產業。（示意圖／取自Pixabay）

記者黃仁杰／台北報導

2022-02-16 10:25:49

電動車、元宇宙、AI等新興領域的發展，使得台灣經濟命脈半導體業更顯重要，而轉職季來臨，半導體業的徵才狀況為何？人力銀行今（16）日公布數據顯示，半導體產業人才缺口達3.4萬，創下7年來新高，而就算畢業於非理工背景，也可從5大職務進入半導體產業。

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全球晶片荒，根據104人力銀行統計，2021年Q4半導體業平均每月工作數達3.4萬，人才缺口創7年來新高，半導體業「求供比」高於整體徵才市場，想進入半導體業的求職者，平均可分到3.7份工作是3年來新高，也是整體徵才市場「求供比」1.7份的2倍多。

主動應徵半導體業的求職者，目前屬於在職中「騎驢找馬」的比例為66.4%，高於整體徵才市場的45.6%。半導體產業前景好，更吸引在職者勇於轉職。

104玩數據分析過去十年，曾經更新履歷表，且希望產業涵蓋半導體的九萬多份求職者資料，統計顯示，依學歷，47.5%求職者最高學歷為碩士或博士，58.1%來自工程學科類，代表想進入半導體業，高學歷已是基本而非加分條件。

而依年齡，30歲至50歲中壯年想投入半導體業的求職者佔職56.2%，想進入半導體業的求職者已具備一定年資，新鮮人是另一股興起中的勢力。依產業，目前或前一份工作有43.4%即在半導體業。依職類，曾經當過的前兩大職務為工程研發類、製程規劃類佔36.4%，產業人才的專業性高度相關，非相關產業、職類較難切入。

不過非理工背景的上班族也不用氣餒，有5大職務也有望進入半導體產業，依科系，半導體業求職者有14.8%是商管及管理學科類畢業，高居各科系第二，可以專長切入稽核、平均月薪資可達5.7萬，或是成為財務分析／財務人員、平均月薪也有4.6萬。半導體業求職者目前或前一份工作的職類，前五名非工程職的職類包括系統維護／操作人員、品保∕品管類人員、業務銷售類人員，平均月薪落在3.1萬到4.2萬之間。
 

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