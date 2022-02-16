半導體人才缺口破3.4萬人　非理工背景有望從5職務切入

我是廣告 請繼續往下閱讀
主動應徵半導體業的求職者，目前屬於在職中「騎驢找馬」的比例為66.4%，高於整體徵才市場的45.6%。半導體產業前景好，更吸引在職者勇於轉職。
104玩數據分析過去十年，曾經更新履歷表，且希望產業涵蓋半導體的九萬多份求職者資料，統計顯示，依學歷，47.5%求職者最高學歷為碩士或博士，58.1%來自工程學科類，代表想進入半導體業，高學歷已是基本而非加分條件。
而依年齡，30歲至50歲中壯年想投入半導體業的求職者佔職56.2%，想進入半導體業的求職者已具備一定年資，新鮮人是另一股興起中的勢力。依產業，目前或前一份工作有43.4%即在半導體業。依職類，曾經當過的前兩大職務為工程研發類、製程規劃類佔36.4%，產業人才的專業性高度相關，非相關產業、職類較難切入。
不過非理工背景的上班族也不用氣餒，有5大職務也有望進入半導體產業，依科系，半導體業求職者有14.8%是商管及管理學科類畢業，高居各科系第二，可以專長切入稽核、平均月薪資可達5.7萬，或是成為財務分析／財務人員、平均月薪也有4.6萬。半導體業求職者目前或前一份工作的職類，前五名非工程職的職類包括系統維護／操作人員、品保∕品管類人員、業務銷售類人員，平均月薪落在3.1萬到4.2萬之間。