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直播／航警同住孫確診、第23期疫苗今預約　指揮中心說明

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心）
▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-02-16 10:35:41

16日上午，桃園市長鄭文燦公布，桃機染疫航警的同住家人，經匡列篩檢後，孫子為陽性確診，其就讀的幼兒園緊急停課，包括師生在內共匡列331人，詳細結果將於下午記者會公布。

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而航警染疫為國內第12條不明傳播鏈，與桃園機場或社區相關待定序。另外，第23期疫苗已可由1922平台預約，依照年齡分三時段展開，預約人數將於16日下午，由中央流行疫情指揮中心說明。

預約平臺相關對象及期程說明如下：

一、施打時程：自2022年2月21日至2月27日。

二、符合資格對象：2021年12月5日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/2/27(含)前出生]預約接種疫苗追加劑。

三、預約分流時程：
(一)55歲以上：2月16日上午10時至2月18日中午12時。
(二)38歲-54歲：2月16日中午12時至2月18日中午12時。
(三)18歲-37歲：2月16日下午2時至2月18日中午12時。

▲第23期繼續提供追加劑！明起分三時段開放預約。（圖／指揮中心提供）
▲第23期繼續提供追加劑！明起分三時段開放預約。（圖／指揮中心提供）
指揮中心說明，民眾可於2月15日下午2時起於預約平臺進行預約資格查詢，不再另外發送預約提醒簡訊，符合資格民眾請記得於預約時間進行預約，預約當日如遇啟動流量管制，亦請配合依序排隊耐心等候預約。 

指揮中心指出，預約平臺第23期僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，民眾若有第一、二劑或基礎加強劑接種需求，請持接種紀錄(小黃卡)至各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務之接種站接種。

指揮中心強調，前述醫療院所資訊，可至疾管署全球資訊網COVID-19疫苗接種院所項下，利用「COVID-19疫苗接種院所」或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，依各地方政府衛生局提供資訊連結預約接種。

指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，提供民眾疫苗接種。另18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。（編輯：林盈君）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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