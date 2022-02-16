買完超後悔的家電？「婚姻3寶」2機上榜　冠軍幾乎家家有

我是廣告 請繼續往下閱讀
被視為拯救婚姻三寶之一的洗碗機，竟然位居地雷家電第2名。後悔原因包含不如想像中方便，放進去的碗盤還是要先簡單沖洗過，以及擺放不正確會積水、洗不乾淨，沒想像中實用。不過對於一家多口或是聚餐擺兩三桌的人來說，吃完一頓飯要洗幾十個碗盤餐具，洗碗機無疑是救星。
近兩年紅到巔峰的氣炸鍋，儼然成為家戶必備，不過在網路討論也擠入踩雷家電前三名，網友反推「清潔不易」是最大問題，「超難清洗，洗到整個往生」、「氣炸鍋用完要洗時真的氣炸」。如果是陽春機種，確實不容易刷洗油污，但旗艦高階型氣炸鍋的優勢，除了受熱均勻，另一特點就是拉出的鍋子零件、包含把手全都能拆解，相對來說很好清潔，但價格也隨之三級跳，對小資族來說恐爆預算。
此外，空氣清淨機也是許多人公認超後悔入手的家電產品，部分使用者用起來無感，而且開啟時都有個低頻音，也有人認為「只適合小空間，坪數大一點的完全無感」，反推實際使用效果不甚明顯。咖啡機則是因「不易維護」遭網友點名，最後同樣上榜的「掃地機器人」，有網友狠批「比我掃的還不乾淨」、「根本都亂偵測一通，垃圾都掃不到」。
其實網友們也沒全然說錯，掃地機清潔細節本就不可能勝過人工，不過掃地機可以每日定時啟動打掃，而忙碌上班族心力上很難天天打掃，應將掃地機視為吸塵器的輔助工具，每日定時吸地維持大範圍清潔，但每周還是得靠人工仔細掃一次。
至於「亂偵測一通」的說法，有可能是買到太陽春的機種，如果是高階旗艦機，目前感應程度都相當聰明，像是導入LSD 雷射測距感應器、光學感應器等，即使在桌上跑來跑去都不會掉下去，甚至不會撞落擺在桌沿的玻璃杯，且繪製地圖多具有「虛擬牆」功能，能減少誤區清潔問題，不過一分錢一分貨，這又關係到預算多寡的問題。此外，如果家中落地雜物多，或是寵物會隨地便溺，就要小心掃地機器人畫出大便七星陣。