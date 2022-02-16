新北感染源大部分都已釐清　侯友宜揭鬆綁邊境四指標

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侯友宜指出，新北市對疫情的觀測約二至三個星期，最重要高峰是從14日大家返回居住地，因為對新北市與其他縣市的狀況不一樣，新北市是移居的城市，大概有三百萬人口，春節期間是大量的移動；加上鄰近前段時間疫情嚴重的桃園市，新北市面對疫情的挑戰較其他縣市嚴峻。
侯友宜說，新北市最重要的觀察期，為2月7日春節假期結束後的這二個星期內變化狀況，從返回居住地新北市的7日到21日，而觀察至28日是配合中央在二級警戒的指標；此外，新北零星個案的感染源大部分都已釐清，包嘉聯益確定跟桃機、亞旭、西堤有關，林口學校停課、汐止個案的感染源很明確。
侯友宜強調，新北市在這波的疫情從來沒有加嚴過，「所以沒有所謂的微解封」，沒有加嚴就沒有微解封的問題；此外，新北採取全面戒備、戒慎恐懼的策略面對這波疫情，讓民眾保有安全新形態的生活，沒有加嚴就沒有微解封的問題。
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