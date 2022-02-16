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新北感染源大部分都已釐清　侯友宜揭鬆綁邊境四指標

▲侯友宜強調，新北市在這波的疫情從來沒有加嚴過，「所以沒有所謂的微解封」，沒有加嚴就沒有微解封的問題。（圖／記者陳志仁攝，2022.02.16）
▲侯友宜強調，新北市在這波的疫情從來沒有加嚴過，「所以沒有所謂的微解封」，沒有加嚴就沒有微解封的問題。（圖／記者陳志仁攝，2022.02.16）

記者陳志仁／新北報導

2022-02-16 11:01:06

中央將鬆綁邊境檢疫的措施，入境檢疫從14天縮短至10天；對此，新北市長侯友宜今（16）日受訪時認為，只要境內的疫情穩定、醫療量能足以支撐、疫苗覆蓋率達到一定程度，及全球疫情的舒緩，「邊境朝鬆綁的方向，就是一條未來要走的路！」

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侯友宜說，邊境鬆綁要看幾個指標，首先是看全球疫情有無舒緩的情形，目前有些國家的疫情已舒緩，部分國家朝邊境鬆綁，全球的疫情朝邊境鬆綁方向；其次疫苗第三劑追加劑的覆蓋率，新北第三劑的追加劑施打率已達三成四，希望能拚到五、六成，另第三指標為醫療量能及第四指標的境內疫情變化。

侯友宜指出，新北市對疫情的觀測約二至三個星期，最重要高峰是從14日大家返回居住地，因為對新北市與其他縣市的狀況不一樣，新北市是移居的城市，大概有三百萬人口，春節期間是大量的移動；加上鄰近前段時間疫情嚴重的桃園市，新北市面對疫情的挑戰較其他縣市嚴峻。

侯友宜說，新北市最重要的觀察期，為2月7日春節假期結束後的這二個星期內變化狀況，從返回居住地新北市的7日到21日，而觀察至28日是配合中央在二級警戒的指標；此外，新北零星個案的感染源大部分都已釐清，包嘉聯益確定跟桃機、亞旭、西堤有關，林口學校停課、汐止個案的感染源很明確。

侯友宜強調，新北市在這波的疫情從來沒有加嚴過，「所以沒有所謂的微解封」，沒有加嚴就沒有微解封的問題；此外，新北採取全面戒備、戒慎恐懼的策略面對這波疫情，讓民眾保有安全新形態的生活，沒有加嚴就沒有微解封的問題。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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