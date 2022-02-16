失聯移工媽媽免驚！移民署：移工子女在臺權益受保障

《四方報》報導，外籍移工來台工作，正值青春年華會戀愛、生子是人之常情，卻可能因此落入困境中；失聯移工面臨的困難更多，同時也要擔心小孩生下來後成黑戶，相關需求無保障。移民署表示，政府各機關對於失聯移工子女的就學、就醫及居留等問題都已有處理機制，會確保他們的相關權益都受到保障，希望失聯移工也可以帶小孩來接受安置照顧。
記者李芷涵/綜合報導
2022-02-16 11:07:06｜2022-02-16 11:11:05
移民署自推動逾期停（居）留外來人口安心接種疫苗專案以來，效果頗佳，目前已超過5萬人次接種，甚至看到有失聯移工帶著子女來排隊。移民署表示，從109年起已分別於北、中、南設置3處安置處所，作為懷孕或攜有子女的失聯移工返國前的臨時安置處所，安置期間母子相關生活費用均由政府支應，歡迎失聯移工可以帶小孩來接受安置照顧。
此外，合法外來人口在臺所生子女，都可以直接向移民署申請居留證，權益受到保障；但若生母是移工且行方不明的兒少，在協尋生母期間，移民署會先核發居留證給該兒少，以保障其身分、就醫、就學等權益，若協尋期滿未尋獲生母，則由社政單位安排後續的收出養及歸化程序。
據統計，外來人口在臺生產子女，醫療院所都會通報，生母非本國籍且行方不明的兒少，自96年1月至110年12月底累計接收通報1,133名新生兒，期間所查獲的生父或生母，均已陸續協助他們隨父母返回原籍國。移民署強調，政府不分國籍對於失聯移工子女權益極為重視，各機關互相合作，完善相關協處機制，目前外籍兒少在臺相關權益都受到保障。