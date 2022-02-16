不滿中國官媒稱暗獨　林為洲嗆：我還「猛毒」勒！

針對陸媒點名國民黨立委林為洲、陳以信公開勾結國際反華勢力，為「暗獨人士」。林為洲今（16）日再度反擊，「什麼『明獨』、『暗獨』，我還『猛毒』勒！都你們在講。」
記者羅婉庭／台北報導
2022-02-16 11:46:28｜2022-02-16 11:53:38
中國大陸官媒《人民政協報》近日報導，國民黨在2020年大選失利後，放棄九二共識，甚至拋出請求美國協助對抗中國，以及恢復台美邦交等案，點名陳以信拜訪美國反中議員，是要讓美國國會反中勢力對拜登政府施壓，國民黨有一批人，「像林為洲、陳以信這樣的公開勾結國際反華勢力」，並稱這些暗獨派對兩岸關係的破壞力比綠營明獨更大。
對此，林為洲昨日回應，中華民國主權獨立，若以相同標準判定台獨人士，那台灣大部分人都是台獨人士。國人都希望兩岸之間維持和平關係，甚至可以共榮，但顯然最近不太平靜，中國大陸軍機擾台情況更嚴重，甚至逼近領空或疑似飛到東引，這些疑慮讓兩岸更緊張，他認為中國大陸也要負起很大的責任。
林為洲今日上午在發文批評，「什麼『明獨』、『暗獨』，我還『猛毒』勒！都你們在講。但我不反中，我支持中華文化。讀中文說華語看華語電影，過年拜祖先，元宵吃湯圓，喔，我大學還中文系呢。」