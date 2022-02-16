遭「侯家軍」爭議波及 山田摩衣：游錫堃沒私下資源挹注
新北市長侯友宜子弟兵以大陣仗宣佈參選新北市議員，遭不少人質疑享市府資源，惟國民黨新北市議員葉元卻反嗆民進黨參選新北市板橋區市議員的山田摩衣也獲立法院長游錫堃資源，引發論戰。山田摩衣對此澄清指出，絕對沒有收受游任何私下資源的挹注，所有看板文宣，都是過去幕僚工作經歷中認識的鄉親及支持者所相挺。
記者黃宣尹／台北報導
2022-02-16 11:54:55｜2022-02-16 11:58:32
山田摩衣15日透過臉書表示，如同其他新人一樣，自己參選也面臨了資源與經費拮据的問題，只能靠自己勤走地方讓鄉親認識。目前她的看板文宣，都是在過去十年於幕僚工作經歷中認識的鄉親及支持者所相挺，或者拜票時認識願意給予新人機會的鄉親所贊助。
山田摩衣說，有人影射她「運用立法院長資源、看板一堆」，她要再度澄清，絕對沒有收受游錫堃任何私下資源的挹注。這次參選，自己從游那得到的，只有民主前輩的理念傳承，也就是為台灣民主付出的水牛精神。
山田摩衣說，從投入板橋區參選以來，自己就是秉持著這樣的精神，不願對其他競爭者有攻擊言論，也很可惜一直有這樣對自己的不實流言。
山田摩衣表示，現在並不是要選區域立委，未來新北市民所要選出的是適任且能監督新北市政的新北市議員，她除了希望部分人士別將此次選舉牽扯立法院之外，也想提醒各界「正視市議員參選人若有市府奧援」此事是否妥適。
最後，山田摩衣也說，相信選民是樂見不同黨派間的良性競爭，而不是對於其他候選人的不實指控，期盼大家一起聚焦關注新北市政，讓新北市變得更好。