基隆移民署印七國語言文宣　嚴防非洲豬瘟

《四方報》報導，新的一年之始，移民署為防止非洲豬瘟食品疫入侵台灣，特別製作越南、印尼、泰國、柬埔寨、緬甸、英文及中文等七國語言宣導，提醒新住民與國人入境或接收跨境禮品或網購，要避免火腿、香腸、臘腸等醃製品。移民署表示，非洲豬瘟是一種急性、高傳染性的病毒性疾病，特徵是發病過程短，但死亡率高，從野豬傳到家豬，再從非洲傳到世界各地，包括臺灣也曾受豬瘟侵襲。
記者賴正琳/綜合報導
2022-02-16 12:03:14
移民署基隆市服務站的行動服務列車常前往轄內漁工職業工會、各新住民小吃商店及越南籍新住民家中宣導關懷，並以多國語言與中文圖示與新住民及移工互動，詳細說明豬瘟傳染過程，並可經由廚餘、節肢動物、動物分泌物或排泄物、車輛及人員夾帶等途徑傳播。
目前就讀小學三年級的（小盛）化名，是一名新二代小朋友，看到移民署基隆站主任毛兆莉使用平板在跟她的媽媽裴氏介紹非洲豬瘟，也在一旁喃喃自語說他喜歡吃豬肉，但學校老師有說不要從網路購買來路不明的豬肉吃。越南籍新住民裴氏跟毛主任說：「豬肉製品在越南很普遍，以前真的不清楚非洲豬瘟對一般豬傳染的嚴重性，反而小孩比她還清楚。」
移民署基隆站主任毛兆莉呼籲一般民眾或新住民切勿自疫區網購、走私生肉或肉製品入境，若因而使國內發生非洲豬瘟疫情，將造成相關產業重大損失，國人食安健康及優質的台灣豬需全民一同守護，攜帶非洲豬瘟疫區豬肉製品運送來台，違者最高罰款100萬元，從國外郵寄、購買豬肉品更嚴重，將處七年以下有期徒刑，併科300萬元以下罰金。