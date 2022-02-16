晶片植入猴腦傳16死！馬斯克公司認8隻安樂死：絕無虐待
全球首富馬斯克（Elon Musk）除了特斯拉電動車、SpaceX火箭等投資業務，旗下還有一間專門進行生物科技研究與開發的新創公司「Neuralink」，該企業致力研發一款可以透過腦內晶片與大腦活動連結至電腦的技術。近日有動物權組織揭露，該項實驗造成至少16隻實驗猴子出現痛苦反應並死亡，Neuralink則否認虐待動物，但承認曾對8隻實驗動物進行安樂死。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-16 12:03:22｜2022-02-16 12:04:55
美媒《商業內幕》（Business Insider）10日報導指出，動物權利組織「責任醫學醫師委員會」（Physicians Committee for Responsible Medicine，PCRM）提交了一份給美國農業部的投訴草案，當中包含該組織獲得的獸醫紀錄與驗屍報告，該報告為Neuralink於2017年至2020年間在加州大學戴維斯分校（UC Davis）進行的實驗紀錄，證明了實驗猴在Neuralink測試腦內晶片時經歷了「極端痛苦」。
報告指出，Neuralink在測試腦內晶片時，因為護理經歷不足與高度侵入性的腦部植入手術，導致2017年到2020年間Neuralink擁有的23隻實驗猴皆經歷極端痛苦，最後只有7隻倖存下來，還有1隻猴子失去部分手指與腳趾，報告推測這可能出自實驗猴「自殘或其他創傷」，至於詳細死亡數字美媒則多半認為有16隻。
為此，Neuralink於14日在官方網站發表聲明澄清，指出公司所有的「新型醫療設備與神經治療方法」都必須先在動物上進行試驗，才能邁向人體試驗，報導指出有猴子失去手指是與其他動物發生衝突，而作為實驗結果的一環，有兩隻實驗動物在計畫結束日期安排安樂死以取得重要數據，其餘六隻動物則是在該校獸醫職員的建議下同樣安排安樂死。
Neuralink指出，每種實驗動物的使用都經過廣泛考慮與縝密計畫，在科學和倫理間取得平衡。其飲食和醫療方面有分校獸醫員的專業照護，實驗動物的居住空間也超過法規所要求的150倍，如果動物不想參加訓練任務，實驗室也從未進行強迫手段。