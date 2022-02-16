核食進口　國民黨：乳製品、嬰幼兒食品應零檢出

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醫療委員會主委、醫師蔡明忠指出，若地方民眾對核災食品有疑慮，地方政府要採用更嚴格的標準去檢驗的話，中央不應該進行阻擋，同時他也以一個醫師的心態呼籲，一個沒有任何威脅的食品，才是我們民眾真正需要的。
放射科醫師陳復華表示，從放射科醫師的專業出發，在嬰幼兒照X光為時，謹慎的醫師都會將骨盆、甲狀腺等部位遮住，因為輻射傷害、輻射劑量是會「累積」的，能避免就儘量避免。因此，台灣的下一代吃下福島核食可能不會有輻射立即超標的危險，但是否可能有未來的風險？針對嬰幼兒的食品、乳製品，他強烈呼籲檢討目前的「50貝克」標準，應該做到「零檢出」！
藥師沈采穎指出，進口的核災食品，造成的影響和後果都將是幾十年的，為了避免到時候會求償無門，未來核食是否應該要比照所謂的「藥害救濟」制度，讓廠商先提撥一定比例的營業額出來做未來的藥害救濟？
王育敏進一步表示，民進黨政府進口核食，不標示、不說明，甚至完全採納日本的標準，但是日本的民間團體、地方政府能為孩童的健康，而設立更嚴格的標準；南韓政府也為了國家的主權、人民的健康，禁止福島等八縣市水產品的進口，但是台灣為什麼做不到呢？因此，為了人民的食安、下一代的健康，國民黨將採取最嚴格的標準持續監督執政黨，並提出更多實際的措施、修法！