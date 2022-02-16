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立委集體涉貪！收790萬施壓法案　廖國棟辯無罪：沒拿錢

▲國民黨立委廖國棟為了立委集體貪汙案，16日到台北地院出庭。（圖／民眾提供，2022.2.16）
▲國民黨立委廖國棟為了立委集體貪汙案，16日到台北地院出庭。（圖／民眾提供，2022.2.16）

記者潘千詩／台北報導

2022-02-16 12:15:25｜2022-02-16 12:27:44

跨藍綠的立委集體貪汙案，台北地院今（16）日開庭辯論，本次主要是要調查廖國棟被控收受前太流董事長李恆隆790萬元賄款部分，另傳喚同案被告廖的國會辦公室主任丁復華、「白手套」某公關公司總經理郭克銘、李恆隆3人。廖出庭前再次強調「我完全無罪。」

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上午開庭時，廖辯護律師李永然主張，廖國棟不知道丁復華、郭克銘、李恆隆是不是有私下約定，但廖是依照立委接受陳情模式去走，認為《公司法》第9條有不合理的地方才提出意見，否認有對經濟部施壓；廖出席東吳大學公聽會前，不知道有經濟部人員會到場，出席也只是講個話，沒有任何指示。

由於廖國棟起初的證詞對他明顯不利，現在卻承認檢察官提供的犯罪事證，審判長擔心被告可能被人私下強迫講出違心之論，進而詢問被告證詞是否出於真意？在場4名被告都說，沒有違心之論。

廖國棟解釋，當初是因調查局人員突然到他台東老家將他帶到台北問話，而自己本身患有許多慢性疾病，藥也沒帶，在身心瀕臨崩潰的情況下，記憶與講話都特別混亂，才會說了一些對自己不利的證詞。

廖國棟說，現在不爭執證據，「我是無罪的」，我沒有要求、沒有約定、沒有收受卻被說有罪。

審判長也提到一點很奇怪，廖國棟說沒收錢、李恆隆說對方沒收到錢，而丁復華與郭克銘則都承認檢方指控的犯罪事實，只是丁復華說，犯罪事實中沒有提到170萬元，推稱這170萬元與他無關；郭克銘則說，記得有3筆錢，其中1筆是170萬，可能記憶有誤。

至於李恆隆則在出庭前表示，他的SOGO經營權是敗給藍綠通吃的財團，經營權移轉是官商勾結的結果，經歷三任總統都一樣，且上至總統、下至部長都認同一個違法的公司登記。

台北地檢署指控，李恆隆因與遠東集團負責人徐旭東有SOGO百貨股權爭議，希望藉由立委邀請相關部會業務報告、質詢、預算審查施壓經濟部，圖撤銷遠百對太流的增資案，取回SOGO經營權；李先行賄民進黨立委蘇震清，再透過郭克銘找上國民黨廖國棟行賄，由廖在公司法修法公聽會中發言、向經濟部官員施壓，檢方認定，廖收賄790萬元，依職務收賄罪起訴。

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