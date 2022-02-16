立委集體涉貪！收790萬施壓法案　廖國棟辯無罪：沒拿錢

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由於廖國棟起初的證詞對他明顯不利，現在卻承認檢察官提供的犯罪事證，審判長擔心被告可能被人私下強迫講出違心之論，進而詢問被告證詞是否出於真意？在場4名被告都說，沒有違心之論。
廖國棟解釋，當初是因調查局人員突然到他台東老家將他帶到台北問話，而自己本身患有許多慢性疾病，藥也沒帶，在身心瀕臨崩潰的情況下，記憶與講話都特別混亂，才會說了一些對自己不利的證詞。
廖國棟說，現在不爭執證據，「我是無罪的」，我沒有要求、沒有約定、沒有收受卻被說有罪。
審判長也提到一點很奇怪，廖國棟說沒收錢、李恆隆說對方沒收到錢，而丁復華與郭克銘則都承認檢方指控的犯罪事實，只是丁復華說，犯罪事實中沒有提到170萬元，推稱這170萬元與他無關；郭克銘則說，記得有3筆錢，其中1筆是170萬，可能記憶有誤。
至於李恆隆則在出庭前表示，他的SOGO經營權是敗給藍綠通吃的財團，經營權移轉是官商勾結的結果，經歷三任總統都一樣，且上至總統、下至部長都認同一個違法的公司登記。
台北地檢署指控，李恆隆因與遠東集團負責人徐旭東有SOGO百貨股權爭議，希望藉由立委邀請相關部會業務報告、質詢、預算審查施壓經濟部，圖撤銷遠百對太流的增資案，取回SOGO經營權；李先行賄民進黨立委蘇震清，再透過郭克銘找上國民黨廖國棟行賄，由廖在公司法修法公聽會中發言、向經濟部官員施壓，檢方認定，廖收賄790萬元，依職務收賄罪起訴。