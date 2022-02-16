賴香伶肯定「移工變移民」政策　喊話勞動部讓權益更完整

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她指出，經過多年的努力，國人對移工的態度已日益友善，但政府部門在政策擬訂跟執行上，顯然還有待加強，例如去（2021）年疫情升溫期間，勞動部推行「暫停移工合法轉換雇主」、「限制家事移工跨業轉換」，皆是以犧牲他們的權益作為防疫或緩解看護缺工問題的代價，而當苗栗縣政府片面禁止移工於疫情期間外出，卻見勞動部遲遲沒有回應，直到防疫指揮中心表示不妥後，才跟進呼籲雇主不得禁止移工外出。
賴香伶肯定政府願意將藍領移工視為一個完整的人，而不只是勞動力的供應品，提供他們申請長期居留甚至成為國人的機會，「是個進步的方向」，但她也向勞動部喊話，對於不符合申請資格或尚無意申請的藍領移工，只要他們在台工作、生活的期間，都應該賦予他們更平等的地位，這樣不僅僅是對他們有利，畢竟勞動部早在2016年所作的報告就已經直言，隨著移工來源國的經濟發展，勞工輸出意願已逐漸降低，未來將不再大量輸出外勞，倘我國持續未提高家事外勞之勞動條件，或低於其他國家，可預見將造成家事移工招募不易。
賴香伶說，兩公約第三次國際審查即將在5月份到來，移工的權益勢必是議題焦點，台灣的人權表現向來是華人世界的指標，如何在政策上對移工更友善，諸如「推動失聯移工重置」、「開放藍工移工自由轉換雇主」，讓台灣用人權價值跟世界加好友，絕對是值得投注資源的利人利己的項目，希望行政部門再加油。