名家論壇》吳崑玉／為謝龍介感到不值

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國民黨這句「耳目一新」，恐怕把所有台南市的藍營政治人物們都得罪光了。圈內人都很清楚，所謂「耳目一新」，不就是陳以信嘛？！陳以信在馬英九時代被刻意提拔，以外交專業名義當上不分區立委，但在立法院質詢或發言時也常出包，跟台南的連結絕對不比謝龍介或高思博深入。黨中央想刻意栽培新人，其他人也沒話說，但什麼叫「耳目一新」？是說原本台南在地的這些藍營政治人物，個個都污濁腥臭，讓人不堪聞問嗎？還沒拱出新人的好形象，就先把在地老朋友羞辱一頓，這種政治操作手法，還真是高明到幾近自殘的境界。
說實話，我隱隱覺得陳以信只是個用來卡謝龍介的棋子，而非最後會被提名的真正人選。如論親疏遠近，也要參選的小舅子高思博，與朱立倫的關係更近，地方勢力雄厚，上次與黃偉哲競選市長，僅差5萬票落敗。不論用2022再戰勝率，或2024佈局總統來說，朱立倫更可信的戰友會是高思博，而非空降神兵陳以信。
謝龍介從政二十餘年，南征北討，爭議不少，選市議員大多會贏，但選立委、選市長卻都遭滑鐵盧，但起碼還是能戰之將。但不管怎樣，選戰經驗與成績還是比「耳目一新」的陳以信強得太多，後者根本從無選舉經驗，連市議員都沒選過，立委是黨中央排不分區給他排上去的。用陳以信來卡謝龍介，就好比「廉頗老矣，尚能飯否？」那個故事的翻版。換下能戰老將，換上個紙上談兵的趙括，就等著在長平之戰被白起坑殺趙卒40萬。
國民黨中央對謝龍介的嫌棄，正是國民黨長年以來「侍從主義」的完美演示。在「侍從主義」體制下，衝鋒陷陣，打得渾身是血的戰將頂多就是掛個勳章，然後勸你告老還鄉。不但不會被重用，還有人會進讒言，說你擁兵自重，功高震主，不服號令，心有異志。所有好的、甜的、大的位置，都由宦官、外戚們包了，連領導身邊的秘書、司機、和隨扈，都比戰將有機會榮升高位。一生兢兢業業，精進本職學能成為菁英，永遠比不過一滴精液落對了位置，比不上一隻主子家裡的寵物。
但領導們打仗還是需要戰將，於是會恩威並施，刻意安撫。「威」是用大局為重、忍辱負重等大帽子壓你，但那個「恩」，頂多是稱讚兩句，發個獎金，講講好話，絕對不會給你升職。意思是希望你繼續奮勇作戰，但如果打死了就發個褒揚令送忠烈祠，沒打死就優退去賣牛肉麵，從沒期待你帶入真實作戰經驗改進系統效能。因為現在這個系統就是侍從們的分贓體制，不准有人進來壞了規矩，亂了利益分配機制。
所以，1947年張靈甫在孟良崮戰歿前，上書老蔣，痛陳「勇者任其自進，怯者任其裹足，犧牲者犧牲而已，機巧者自為得意，賞難盡明，罰每欠當…。」罵的就是侍從體制的劣根性。七十多年來，國民黨內依然沒有改變這種劣根性，反以不同面貌反覆出現，不斷蔓延，使國民黨的阿茲海默症愈來愈嚴重，手腳不能使喚，生活無法自理，把有用的器官換上了五彩繽紛的塑膠娃娃，結果自是慘不忍睹。
龍介兄，繼續為這種組織打仗，值得嗎？奮戰不懈，呼群保義，保的是什麼人？什麼義？前方馬革裹屍，古來爭戰幾人回？後方卻成天葡萄美酒夜光杯，不是垃圾不成堆，到底為何而戰？為誰而戰？何不看開點，要不明哲保身，閒雲野鶴，要不自立門戶，大開大闔？不都比跟這些侍從閹宦成天擠壓消磨，浪費生命，更貼近自己從政的初衷嗎？
當一個組織如此鄙視對待他的戰將，也就不要怪他的戰將們紛紛出走，最後總是自己造就了自己的敗亡。脾氣不好的廉頗雖然最後也是離開了趙國，流亡於魏、楚之間。但後來沒走的名將李牧，卻在忠心耿耿大破秦軍後，被奸臣昏君聯手削去了人頭。接連失去戰將的趙國也沒多活多久，西元前228年，廉頗過世15年後，趙國就亡了。
看看龍介兄的境遇，這個黨，誰還要為它奮戰？！
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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