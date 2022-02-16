PS女孩記者會「疑似大走光」　粉絲狂拍、驚聲尖叫

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」資深成員貴貴（Sammy），擁有深邃五官、焦糖色肌膚，受封「台灣水原希子」，才華洋溢的她，還有模特兒、插畫家、影像製作公司老闆等身分。近日貴貴晉升圖文作家，沒想到，日前在簽書會現場大摔跤，裙底疑似春光外洩，引發議論。
娛樂中心／綜合報導
2022-02-16 13:04:25｜2022-02-16 13:48:51
貴貴12日舉辦新書《貴貴的100件笨蛋事》簽書會，怎料，開場就發生事故，當天她綁牛角頭，穿露肚裝及膝上裙亮麗現身，才走上舞台沒幾步，準備開口說話，突然整個人拐了一下，接著重心不穩、雙膝跪地跌坐在地上，出糗的她笑到拍打地板，摀著臉起身背對粉絲，似乎覺得很丟臉。
跌倒瞬間，現場一陣驚呼，前排攝影師及粉絲狂按快門，女主持人笑虧：「這種打招呼的方式，我第一次看到！」貴貴自娛娛人，把影片上傳粉專，並用慢動作放大，才知道是腳上的中筒靴鞋帶互相勾到，導致這段插曲。
影片發布至今累計4萬次觀看數，網友笑翻，「原來是第101件笨蛋事」、「這是我見過最符合書名且認真敬業的記者會」、「果然持續著笨事，可以再出200件的」、「很搏版面」、「這麼快就在構思第二本的素材了？」、「被綜藝之神眷顧」、「一上台直接拜年」、「我忍不住一直重播」、「綽號的由來？」、「誠意十足」！（編輯：楊穎軒）