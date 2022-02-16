確診數創新高沒在怕！越南開國門 3/15解除所有旅行限制
《四方報》報導，越南在15日的 COVID-19本土案例高達3萬1787例，創下自2020年1月COVID-19在越南現蹤以來的新高，然而越南並未延遲開放國門計畫。越南當局從15日起解除國際航班的防疫限制，航班的頻率將恢復到疫情前水準，數量不再限制。
記者賴正琳/綜合報導
2022-02-16 12:42:23｜2022-02-16 14:00:22
越南民航局（CAAV）副局長丁越山（Dinh Viet Son）表示，已通知所有商業合作夥伴此新規，目前只有中國尚未同意恢復與越南的商業航班。隨著國門打開，多個部會在15日的會議上支持越南文化體育與旅遊部所提出的完全開放國際旅遊計畫，計劃研擬於3月15日起解除所有的旅行限制。
目前越南全國尚未開放一般客觀光入境，觀光客想來越南玩只能跟團前往7個指定省市且必須完成相關隔離、檢疫規定，因此即使越南對外宣稱已經解除對國際航班的班次限制，但對於復甦國際觀光成效有限，因此越南文化體育與旅遊部仍將制定細則和實施辦法，試圖在下個月15日起讓旅遊業解禁，挽救頹靡的觀光業。
※【NOWnews 今日新聞
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