運12闖東引空域？退將警告：共軍若犯台恐打離島飛彈設施
中國日前以民用型運12運輸機接近東引，引發關注。退役將領今（16）日分析指出，共軍若要攻台，不一定會佔領東引，但恐怕會攻擊部署於東引島上的天弓防空飛彈與雄風反艦飛彈設施。
記者呂炯昌／台北報導
2022-02-16 13:27:54｜2022-02-16 13:28:44
國民黨智庫國家政策研究基金會今（16）日舉辦「共軍對台軍事威脅 (2022~2027)座談會」，國防安全研究院網路安全與決策推演研究助理員曾怡碩表示，共軍到外離島試探的行為都是各種戰場經營會做的前置工作，可以試探雷情、蒐集電子情資，之後才好做電子壓制或干擾，當然也可能是造成恐慌或疑慮，這些都不是創新做法，這在各國都經常見到。
曾怡碩指出，電戰機可能偽裝成民航機，這也不是唯一的一次，最好應處作法是「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」。
前駐美軍事顧問團團長淡志隆指出，共軍若要犯台，不見得會佔領或登陸東引，但是一定會攻擊島上的天弓與雄風飛彈連，因為共軍犯台會經過東引附近海空域，東引島上的飛彈對共軍構成威脅，一定要把威脅摧毀掉。
淡志隆也指出，東引空防恐怕有漏洞，共機接近是民間先通報才發現，國防部或許有掌握，但是看不出地面部隊有所反應，確實有產生漏洞，但不能排除共軍對外離島都有作戰想法，採取任何軍事措施都有可能。