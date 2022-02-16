NBA／離開求生涯首冠？美媒：32歲的哈登不想浪費時間
在明星後衛James Harden如願加盟費城76人後，籃網三巨頭正式合體，關於Harden求去的原因眾說紛紜，美國媒體《Bleacher Report》指出，為了生涯首冠，32歲的Harden知道他沒時間可以浪費了。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-02-16 13:18:05
今日在加盟76人後的第一次記者會上，Harden透露2020年在火箭時喊出「賣我」，第一個選擇就是費城，只是沒有發生，最後去到了布魯克林，但他並未具體說明為何現在要離開籃網。
《Bleacher Report》指出，由Kevin Durant領導的籃網隊，對於Harden的努力水平、體能、責任感和態度方面存在問題，而Harden對球隊的比賽風格，以及Kyrie Irving拒絕接種疫苗感到沮喪。
但或許更關鍵的原因是，「消息人士稱，Harden知道在他這個年紀，要追求他的第一個NBA總冠軍，已經沒有任何時間可以浪費。」籃網另兩大巨頭KD和Irving都已拿過冠軍戒。
Harden對新東家76人隊讚不絕口，稱當家中鋒Joel Embiid是「聯盟中最好的大個子」，不過Harden目前還在處理腿筋受傷問題，還未確定何時能夠重返賽場，本季場均22.5分、10.2助攻。