對黃珊珊好是「養捧殺」？鄭運鵬：民進黨在野沒資格

2022年底地方大選將近，各黨參選台北市長的人選備受關注，民進黨立委何志偉評論台北市副市長黃珊珊「有超強爆發力」，被認為是「養捧殺」。民進黨立委鄭運鵬今（16）日表示，民進黨在台北市是在野黨，有監督關係，沒有養捧殺的資格。
記者王敏旭／台北報導
2022-02-16 13:19:49
何志偉昨日在媒體茶敘時表示，黃珊珊是6屆市議員，談起市政算熟諗，有超強爆發力，但這也會變成她未來的包袱，當想要談出新願景時，可能變成「裡外不是人」。
鄭運鵬說，台北市是民眾黨主席柯文哲大本營，最後要派誰他也不曉得，看起來國民黨比較緊張，民進黨不會緊張民眾黨在台北市選情會怎樣，國民黨就會很怕，把民眾黨當成小藍，希望小藍配合國民黨。
鄭運鵬指出，黃姍姍有她自己的舞台，對她最好是柯文哲，民進黨在台北市是在野黨，對她有監督關係，沒有養捧殺的資格。對於政治人物每個人會都有評價，但有時候政治是這樣，希望分就合、希望合就分，不需要去玩這種心機。
另外衛福部長陳時中是否盡快投入台北市長選舉？鄭運鵬表示，陳時中要不要參選，現在沒有人可以代表陳來做決定，到底要一對一對決或者三腳督，還是多雄鼎，這也不一定看得準，好的候選人會被認同才是最重要的。