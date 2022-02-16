代言「胖達人」香精麵包遭連帶求償 高院仍判小S免賠
標榜純天然麵包、小S曾站台的「胖達人」麵包店2013年遭踢爆添加人工香精，有1000多名消費者委託消基會提起團體訴訟，向業者及小S連帶求償2666萬餘元。高等法院今（16）日判決，業者「生技達人」公司應賠償消費者342萬元，小S免賠。可上訴。
記者潘千詩／台北報導
2022-02-16 13:32:19
麵包師傅蔡昆成、莊鴻銘2010年創辦胖達人，標榜「使用天然酵母、絕無人工香精」，2012年4月徐洵平的「基因國際」公司入股胖達人後，便祭出藝人小S的老公許雅鈞等知名人士站台的行銷策略，讓胖達人名聲快速竄起，公司股價連翻漲，從59塊狂標到200多塊。未料，2013年胖達人遭踢爆使用人工香精，媒體也廣為報導，台北市衛生局抽查發現，胖達人使用9款人工香精，依廣告不實裁罰。
胖達人也因香精事件爆出基因國際內線交易案，北檢查出，小S丈夫許雅鈞、公公許慶祥有投資基因國際，他們涉在添加人工香精醜聞的利空消息曝光前，搶先出售基因國際股票避損共3000多萬元。
歷審均判許雅鈞無罪，但許慶祥及基因國際前董事長徐洵平、姜麗芬夫妻，被依《證交法》內線交易罪判處1年10月至1年6月不等，3人均獲緩刑，內線交易案已於2018年1月定讞。
民事部分，2020年，北院判業者賠償897名消費者共538萬2000元，但小S只在開幕活動表示對麵包的意見，不算廣告代言判免賠。全案上訴後，高院今判業者應賠消費者342萬元，小S仍判免賠。