郝龍斌談藍白合惹議 黃珊珊：沒有人談合作又要自己全拿
台北市副市長黃珊珊今（16）日中午接受網路節目《新聞不芹菜》專訪。主持人黃光芹提到，國民黨前副主席郝龍斌日前高喊「藍白合」，不過卻又在之後批評民眾黨「成事不足、敗事有餘」，引發社會各界議論。對此黃珊珊反問「誰才是完美詮釋成事不足、敗事有餘這句話？」並用比喻來形容國民黨「談合作又要全拿，怎麼談合作？」
記者丁上程／台北報導
2022-02-16 13:43:23
黃珊珊表示，自己擔任親民黨籍市議員時，國民黨就每天說「國親合」，「後來國親真的合了嗎？」黃珊珊強調，現在提藍白合也是假議題，「如果都是國民黨拿走，要怎麼合作？」
黃珊珊引用卡通「哆啦A夢」為例，「有五個銅鑼燒，大雄跟胖虎會怎麼分？肯定是胖虎把五個銅鑼燒全都拿走。」黃珊珊直言，要跟人家合作，然後又全部都是你拿走，請問要怎麼合作？你的成事不足敗事有餘的大局，是誰的局？是一個政黨的局，不是這個城市的局，不是這個國家的局，「你只想著自己的政黨利益，人民是不會買單的。」
「對人沒有尊重的話就沒有人會尊重你。最重要的是他（郝龍斌）也不是黨主席不是嗎？」黃珊珊說，郝龍斌就如同胖虎，一直要跟大雄（民眾黨）說合作，「然後最後那五個銅鑼燒都是胖虎的，不合作還要罵你？」
黃珊珊直言，郝龍斌不用這麼害怕，國民黨家大業大，不是應該很篤定有把握嗎？而且民調贏這麼多有什麼好緊張的？「大家都努力，不想努力想為自己失敗找理由的，才會永遠失敗。」