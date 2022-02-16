香港今增確診逾4200例　習近平：全力援港抗疫

據消息指出，香港今(16)日新增約4,285例新冠確診，再創疫情以來新高，另有逾3,000例初步陽性；而昨日則是新增1619例確診，均為本土病例。
MoneyDJ理財網
2022-02-16 14:31:25
面對香港疫情仍在快速擴散，中國國家主席習近平就支援香港抵抗第五波疫情工作作出重要指示；習近平委託中國國務院副總理韓正向香港特首林鄭月娥轉達對香港疫情的高度關注，強調港府要切實負起主體責任，將盡快穩控疫情作為目前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量及資源，採取一切必要措施，確保香港民眾的生命安全及身體健康，以及社會大局穩定。習近平並指示中國中央各有關部門及地方，要全力支持及幫助港府做好防疫抗疫工作。
韓正亦指示中國中央有關部門及廣東省，加緊解決香港政府提出的提升核酸檢測能力、支援快速抗原檢測包等醫療物資、援建社區隔離及治療設施、保障生鮮食品等生活必需品供應、選派防疫專家赴港指導等請求事項。中國中央方面並決定，成立由港澳辦及中國國家衛健委主導，中央有關部門及專家、廣東省及香港政府三方共同組成的工作協調機制，加大有關工作統籌協調力道；廣東省委及省政府近日亦召開會議，具體部署支援香港抗疫及保障對港物資供應等工作。
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