確診學測考生注意！補救措施時程表出爐

因應新冠肺炎疫情，大學招聯會在1月初學測考試前宣布，針對確診接受隔離而無法參加 111 學年度大學入學測驗考生，將透過招生管道補救。招聯會今（16）日公布繁星推薦與申請入學補救措施作業時程表，確診考生接下來要在21至23日內，向招聯會提出申請，並繳交確診證明文件，即能進行補救措施。
記者黃仁杰／台北報導
2022-02-16 14:11:33
招聯會常委會日前通過「大學繁星推薦、申請入學及分發入學招生管道因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)防疫規定致無法參加大學入學測驗考生補救方案」，為兼顧考生升學權益及招生公平，針對有報名大學入學測驗，因確診而無法應考的考生提供招生管道補救措施。
招聯會表示，確診考生必須是有報名學測、術科考試，因接受隔離治療或依相關規定不得應考才適用補救措施，在21至23日內，從招聯會網站最新消息中點選相關連結後，檢附「隔離治療通知書」等證明文件提出申請，招聯會將在24日起將與相關單位勾稽考生資格後，召開適用資格審查會議後，通知推薦學校資格審查結果或通知考生資格審查結果。
另外，繁星推薦補救在3月15、16日由推薦學校提送推薦名單、報名表外，需要繳交自傳、讀書計畫及高中三年在校成績單等備審資料。申請入學補救則是5月5、6日繳交備審資料，資料內容則必須依照各校系的簡章規定。繁星推薦補救與申請入學補救均會在6月6日前放榜。
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