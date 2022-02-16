烏克蘭戰爭危機！學者：短期內應不會開戰

俄羅斯在靠近烏克蘭邊界10萬大兵集結，美國情報機構甚至宣稱俄軍將於16日進攻烏克蘭。俄羅斯總統普丁15日與德國總理蕭茲會晤，普丁表明不要戰爭，同意繼續外交斡旋，並開始從白俄羅斯撤軍，但西方國家仍存疑。對此，熟悉國際情勢的學者認為，在短期之內，俄羅斯與烏克蘭之間應不至於開戰。
記者呂炯昌／台北報導
2022-02-16 18:22:20｜2022-02-16 18:41:21
淡江大學歐洲研究所副教授張福昌表示，俄羅斯宣布撤軍3萬人是一個好的跡象，所以短期之內應該不至於發生戰爭。針對美英法等西方國家不斷宣稱俄羅斯即將打烏克蘭，或是將推翻烏克蘭澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）政府的說法，張福昌認為美國是利用機會帶風向，獲取政治紅利，屬於「假消息」戰。
張福昌表示，美國對烏克蘭危機的處理態度，可以作為國人日後判斷美國處理台灣問題的參考；德國總理蕭茲表明烏克蘭加入北約「不是議題」，顯示西方國家只把烏克蘭當作一個對抗俄羅斯的棋子，烏克蘭要不要加入北約，俄羅斯沒有否決權，但是烏克蘭加入北約的議題也是不存在。
張福昌認為，要解決烏東戰爭危機，烏克蘭政府可以妥協，宣布暫時不申請加入北約，此舉也可以給美國與俄羅斯等國家下台階。
台灣國際戰略學會研究員黃惠華表示，烏克蘭內部處於分裂，烏東比較親俄，說俄語、信奉東正教，烏克蘭西部比較親歐洲，信奉天主教，蘇聯解體後一直想加入北約，但因為烏東親俄勢力反對加入北約，內部無共識讓烏克蘭加入北約遲無進展。
黃惠華也表示，烏克蘭內部局勢混亂，政治結構結合舊蘇聯時代封建制度與西方民主政治，領導人只想鞏固自身利益與政治權力，不是為了國家好，造成政治鬥爭導致30年民主改革無進展。