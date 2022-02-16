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新北設計師+4！室友「陰轉陽」傳房銷人員　2同事也染疫

▲指揮中心表示，前陣子確診的新北設計師案，傳染鏈出現擴大，目前已有5人染疫。（圖／CDC提供）
▲指揮中心表示，前陣子確診的新北設計師案，傳染鏈出現擴大，目前已有5人染疫。（圖／CDC提供）

編輯中心/綜合報導

2022-02-16 14:42:56

中央流行疫情指揮中心今(16)日公布，新增14例本土個案及53例境外移入，其中13日新增的新北設計師（案19665）相關接觸者經採檢後，目前已擴大至5人染疫。

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指揮中心指出，新北設計師的同住室友二「採陰轉陽（案19860）」後，曾同餐廳用餐的房屋行銷公司人員也確診，後續該職員公司又再驗出2人確診，目前該條傳播鏈，已累積5人染疫。

▲指揮中心記者會說明國內疫情最新動態。（圖／CDC提供）
▲指揮中心記者會說明國內疫情最新動態。（圖／CDC提供）
指揮中心表示，新北設計師目前感染源不明，Ct值16病毒量高，收治於專責病房治療，由於其在1月30日至2月5日過年期間，曾返回高雄老家，指揮中心也將進行基因比對釐清感染源，而先前匡列15名接觸者採檢都是陰性。

此外，除了新北設計師接觸感染案擴大外，今日確診個案中，有一人Ct值高達34.5，研判已感染一段時間，究竟該群聚源頭為何，還有待二採釐清。（編輯：張志浩） 

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