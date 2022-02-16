見海董最後一面　王定宇：湧言會沒有跳船潮

三立媒體集團董事長、人稱「海董」的林崑海人生謝幕，於前（14）日晚病逝，今日在八鳳會館入殮，政商界、影視界多人到場致意，包含台南市長黃偉哲、屏東縣長潘孟安、余政憲。對於部分媒體說湧言會有跳船潮或是三立電視台和湧言會的關係，湧言會召集人王定宇強調，沒有所謂的跳船潮，目前檯面上指涉的人物，都不是湧言會的成員，是錯誤解讀。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-02-16 14:36:16｜2022-02-16 14:46:59
王定宇指出，湧言會從命名定名到決策模式上，林董其實沒有參與，他的離開對大家的內心，情緒傷害很大，但是對湧言會的運作來講，會以更茁壯、更團結的方式，不會讓他失望，面對即將來臨的民進黨中央的改選，以及年底2022，他們有信心會以更多的席次、更佳的茁壯來回應社會的期待。
王定宇說，很多從頭到尾都不是湧言會的人，像是陳啟昱和高雄市議員陳慧文，他們是湧言會合作的對象，自始至終都不是湧言會的成員，「哪來的跳船的說法？」這樣說法是不是事實，也會造成他們的困擾，人不是那麼沒有感情的，本來就不是湧言會的成員，說成離開，對這些朋友不公平。
王定宇表示，湧言會的運作已經有一段時間了，在林董身體不舒服的這段時間，雖然已經做好準備，但是心裡仍很難消化、打擊很大，但是湧言會的團結運作跟茁壯，絕對不會讓期待的人失望；至於湧言會與三立電視台的關係，三立電視台本來就是一個獨立媒體，電視台裡面的結構、經營、管理，湧言會或者任何團體的都無法給予意見，他們是一個注重本土價值的好媒體，去臆測湧言會跟三立之間的關係，他覺得這不僅無稽、而且無聊。