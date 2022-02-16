空襲警報？巴丹鸚鵡不剪指甲 「調高音階」鬼叫：救人喔
有沒有麼誇張啦？養過巴丹鸚鵡的飼主應該都知道，牠們既聰明又無厘頭，喜歡與人互動、天生大嗓門，加上破壞力十足因此常被稱為「鳥界哈士奇」。國外一名飼主就養了一隻喜感十足的巴丹鸚鵡，這天要替牠修剪指甲，沒想到牠頻頻「調高音階」鬼叫，網友看了全都笑歪了！
編輯中心/綜合報導
2022-02-16 14:46:59
這隻巴丹鸚鵡叫做「奇拉Kirah」，這天飼主準備替牠修剪過長的指甲，只見牠站在女飼主的大腿上，當她輕輕舉起奇拉的右腳時，奇拉看見她一舉起指甲剪，就不斷發出高音頻的尖叫聲。雖然奇拉仍然乖乖地站著沒有掙扎，但是牠那如「戲劇般」的聲音卻越來越高亢，甚至到最後變成「嘶吼」，宛如在唱重金屬搖滾樂！
奇拉的影片分享在網路後，立刻也有人轉發到國外的鳥類臉書社團，許多網友看了都忍不住笑說：「叫到最後電池沒電了」、「鸚鵡表示：救人啊～」、「根本戲劇女王」、「竟然還有音調的變化」、「牠一點鎮定卻叫成這樣，是哪招？」飼主也表示過去牠是一隻受到救援的鸚鵡，當時牠全身禿毛，現在已漸漸長回羽毛，牠一切都很好只是愛裝模作樣而已，而且事後有給牠小點心「壓壓驚」呢，現在一起來看這段影片，記得要開啟喇叭喔！（編輯：陳珮瑜）