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陽明交大首屆校慶登場　合校紀念歌《超越》盼共融

▲國立陽明交通大學首屆週年校慶今（16）日於交大校區正式登場，並由校友黃國倫主唱合校紀念歌《超越》，期盼延續兩校良好學風與傳統。（圖／陽明交大提供）
▲國立陽明交通大學首屆週年校慶今（16）日於交大校區正式登場，並由校友黃國倫主唱合校紀念歌《超越》，期盼延續兩校良好學風與傳統。（圖／陽明交大提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-02-16 14:57:05

國立陽明交通大學首屆週年校慶今（16）日於交大校區正式登場，並與陽明校區、台南校區與宜蘭附醫進行直播連線，歡慶合校週年慶。典禮上先後由學生合唱團演唱陽明大學與交通大學校歌，再由管科系校友、資深音樂人黃國倫導聆、主唱合校紀念歌《超越》，期盼延續兩校良好學風與傳統，發展出陽明交大的新樣貌。

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陽明交大校長林奇宏表示，首次的校慶活動格外有意義，今年以「融合」作為主軸，串聯交大、陽明、台南與宜蘭校區，展現校區間齊心共融又互相尊重的慶祝儀式，陽明交大合校後在THE世界大學排名與QS世界大學排名均向前邁進，校內有99名教師躋身世界前2%科學家之林；科技部未來科技獎、傑出技術轉移貢獻獎與產學小聯盟計畫件數皆居全國大學之冠，在在展現陽明交大邁向頂尖的實力與展望，感謝行政團隊的戮力以赴以及校友先進的支持建議，使陽明交大在磨合、溝通以達到共識的過程中走得更穩健。

陽明校友總會理事長莊人祥表示，過去一年陽明交大推動了不可能的任務，性格、文化截然不同的學校重新組合，必定會面對無數個磨合，但這是必經過程，校友總會一直會是學校最有力的後盾。交大校友總會理事長姜長安則說，新冠肺炎疫情讓全世界看到台灣立足國際的半導體及醫療產業，這也是交大與陽明的強項，更顯陽明交大合校的意義重大、未來將有更多共同挑戰與努力的目標。

而該校今日也首次發表合校紀念歌《超越》，由宏碁創辦人施振榮倡議，與滾石音樂集團總經理段鍾潭、風潮音樂總經理楊錦聰，邀請音樂製作人黃國倫創作詞曲，作為母校之生日禮物。

黃國倫說，施振榮為母校奔走的熱情讓人感動，期盼《超越》連結兩所學校，有共同的情感、共同的願景、共同的期盼，放下歧見、兩校合一。《超越》大合唱由黃國倫主唱、交大校區教職員合唱團合唱，與音樂研究所弦樂團、交大校區星聲社共同演出，歌詞藏頭「陽」「明」「交」「大」四字，期許陽明交大飲水思源、繼往開來，能不斷「超越」，發展出陽明交通大學融合的新樣貌及特色，開創時代新紀元。

另外，陽明校區將在19日舉辦傑出校友頒獎典禮，11名傑出校友中6名畢業於原交通大學，5名畢業於原陽明大學，包含聯發科總經理陳冠州、中華電信執行副總經理林榮賜、合肥晶合集成電路董事長蔡國智、頂峰資產管理有限公司董事長劉助、環境保護署署長張子敬、新北市衛生局長陳潤秋、台中市衛生局長曾梓展、新竹馬偕醫院院長翁順隆、高雄市醫師公會楊宜璋醫師、臺北護理健康大學校長吳淑芳、臺北榮總內科部主任唐德成。
 

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