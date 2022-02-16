陽明交大首屆校慶登場　合校紀念歌《超越》盼共融

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陽明校友總會理事長莊人祥表示，過去一年陽明交大推動了不可能的任務，性格、文化截然不同的學校重新組合，必定會面對無數個磨合，但這是必經過程，校友總會一直會是學校最有力的後盾。交大校友總會理事長姜長安則說，新冠肺炎疫情讓全世界看到台灣立足國際的半導體及醫療產業，這也是交大與陽明的強項，更顯陽明交大合校的意義重大、未來將有更多共同挑戰與努力的目標。
而該校今日也首次發表合校紀念歌《超越》，由宏碁創辦人施振榮倡議，與滾石音樂集團總經理段鍾潭、風潮音樂總經理楊錦聰，邀請音樂製作人黃國倫創作詞曲，作為母校之生日禮物。
黃國倫說，施振榮為母校奔走的熱情讓人感動，期盼《超越》連結兩所學校，有共同的情感、共同的願景、共同的期盼，放下歧見、兩校合一。《超越》大合唱由黃國倫主唱、交大校區教職員合唱團合唱，與音樂研究所弦樂團、交大校區星聲社共同演出，歌詞藏頭「陽」「明」「交」「大」四字，期許陽明交大飲水思源、繼往開來，能不斷「超越」，發展出陽明交通大學融合的新樣貌及特色，開創時代新紀元。
另外，陽明校區將在19日舉辦傑出校友頒獎典禮，11名傑出校友中6名畢業於原交通大學，5名畢業於原陽明大學，包含聯發科總經理陳冠州、中華電信執行副總經理林榮賜、合肥晶合集成電路董事長蔡國智、頂峰資產管理有限公司董事長劉助、環境保護署署長張子敬、新北市衛生局長陳潤秋、台中市衛生局長曾梓展、新竹馬偕醫院院長翁順隆、高雄市醫師公會楊宜璋醫師、臺北護理健康大學校長吳淑芳、臺北榮總內科部主任唐德成。